Die internationale Hilfsorganisation Save the Children sagte am Mittwoch, dass schätzungsweise 85.000 Kinder unter 5 Jahren seit dem Ausbruch des Bürgerkriegs im Jahr 2015 an Hunger und Krankheit gestorben sein könnten. Die Gruppe nannte die Schätzung “konservativ” und sagte, dies basiere auf der durchschnittlichen Sterblichkeitsrate für schwere akute Unterernährung, die seit Kriegsbeginn mehr als 1,3 Millionen Kinder betraf. 85,000 children may have died of hunger in Yemen

