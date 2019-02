USA: Schießbefehl an der US-Grenze

Das Weiße Haus hat den Truppen an der Grenze den Schießbefehl erteilt, sollte die Migranten der „Karawane“ versuchen, mit Gewalt in die USA eindringen zu wollen.

Der Stabschef von Präsident Trump, John Kelly, unterschrieb am späten Dienstag ein Memo, das den an der Grenze stationierten Truppen erlaubte, als Strafverfolgungsbehörde zu agieren und bei Bedarf tödliche Gewalt einzusetzen, so Tara Copp von der Military Times. So heißt es darin, dass Stabschef John Kelly dem „Personal des Verteidigungsministeriums“ es erlaube, „jene militärischen Schutzmaßnahmen durchzuführen, welche das Verteidigungsministerium als begründet notwendig erachtet“, um Grenzschutzbeamte zu schützen.

Dies inkludiert auch „ein Zeigen oder Benutzen von Gewalt (inklusive tödlicher Gewalt, dort wo es notwendig ist), Kontrolle über Menschenmassen, vorübergehender Inhaftierung und die Suche nach Flüchtigen“, so der Bericht. „Kelly sagte in der unterzeichneten Direktive, dass die zusätzlichen Behörden notwendig seien, weil „glaubwürdige Beweise und Erkenntnisse“ darauf hindeuten, dass Tausende von Migranten, die sich nun zum US-Kontrollpunkt in der Nähe von Tijuana in Mexiko aufgemacht haben, „Gewalt und Unruhen auslösen können“ was Grenzbeamte bedrohen könne.“

Rund 5.900 aktive Soldaten wurden zusammen mit 2.100 Nationalgardisten an der südlichen Grenze der USA stationiert, um die Grenze zu schützen und die Durchsetzungsbemühungen zu verstärken. Tausende Asylbewerber aus Zentralamerika kamen in Tijuana in Mexiko an, in der Hoffnung, in die Vereinigten Staaten vorstoßen zu können. Dies sorgt in den Vereinigten Staaten zu heftigen Diskussionen.