Revolutionsgarde: US-Basen nähe Iran können nun mit Präzisionsraketen erreicht werden!

Drohungen, die von iranischen Beamten gegen US-Militäroperationen im Persischen Golf ausgesprochen wurden, sind nichts Neues, aber es wird interessant sein, die Reaktion des Weißen Hauses zu sehen, wenn Iranische Präzisionsraketen nun die amerikanische Stützpunkte in Afghanistan, den VAE, Katar sowie US-Flugzeugträger im Golf erreichen können.

Amirali Hajizadeh, der Leiter der IRGC-Luftraumabteilung, wurde von der Nachrichtenagentur Tasnim über Reuters zitiert:

Sie sind in unserer Reichweite, und wir können sie nun zerstören…..Unsere Land und See-Raketen haben eine Reichweite von mehr als 700 Kilometern…. und die amerikanischen Flugzeugträger sind unsere Ziele.

In seinen Ausführungen hob der IRGC-Kommandant die Al Udeid Air Base in Katar hervor, die rund 10.000 US-Truppen beherbergt, die an Routineoperationen im Nahen Osten beteiligt sind, sowie die Al Dhafra Base in den Vereinigten Arabischen Emiraten und die Kandahar Base in Afghanistan.

Der iranische Militärbeamte rühmte sich ferner über die verbesserte Präzision der Raketen —- eine Behauptung, die durch die jüngsten Tests und eine Reihe von Raketenstarts im Oktober, auf ein ISIS-Lager in Ostsyrien abzielten -, von denen fast alle das Ziel verfehlt haben und einige von ihnen in der Wüste nahe der iranisch-irakischen Grenze landete.

Die Spannungen zwischen Washington und Teheran haben einen neuen Höhepunkt erreicht, da aggressive Sanktionen, insbesondere gegen den Energiesektor, die iranische Wirtschaft weiterhin lähmen, und der Iran Drohungen ausgesprochen hat, die für die Weltwirtschaft Lebenswichtige “Straße von Hormus ” zu blockieren, durch die etwa ein Drittel der Erdölvorkommen der Welt fließt.

Und ermutigt durch engere Handelsbeziehungen mit dem Schiiten im Irak, dem zweitgrößten Exportmarkt des Iran, transferierte der Iran im August ballistische Raketen in den Irak, so die westlichen und irakischen Geheimdienste, die damals in einem Reuters-Bericht zitiert wurden.

Reuters berichtete, das ein leitender IRGC-Kommandant prahlte, dass die ballistischen Raketensysteme bereits in der Region verbreitet seien, “Wir haben an vielen Orten solche Basen, und der Irak ist eine davon. Wenn Amerika uns angreift, werden unsere Freunde Amerika und seiner Verbündeten in der Region angreifen.”

Solche Aussagen werden den Neokons noch mehr Futter geben, um der Regierung gegenüber zu argumentieren, dass es an der Zeit ist, den Regimewechsel in Teheran aggressiver zu verfolgen, jenseits des beispiellosen Niveaus der derzeit geltenden Sanktionen.

