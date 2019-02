Mit steigendem Druck verdoppelt Trump die Unterstützung für Saudi-Arabien

Sagt, dass die Saudis ein “wichtiger Verbündeter gegen den Iran” sind

Jason Ditz

In den anderthalb Monaten seit der Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi hat Präsident Trump wiederholt deutlich gemacht, dass er beabsichtigt, sehr wenig in dieser Sache zu unternehmen. Am Ende gab er den Saudis aber nicht nur einen Freischein für den Mord, sondern verteidigte sie lautstark als “wichtigen Verbündeten gegen den Iran”.

Trump behauptete, dass die Saudis sich verpflichtet haben, 450 Milliarden Dollar in den Vereinigten Staaten auszugeben, was einmal mehr die Botschaft untermauerte, dass Khashoggis Leben einfach nicht so viel wert war. Es ist auch bemerkenswert, dass dies der höchste Dollarbetrag ist, der bisher von Trump angegeben wurde.

Was den Mord an Khashoggi betrifft, sagte Trump, dass die USA diesen nicht billigen, wies aber die CIA-Einschätzung der Verantwortung des Kronprinzen zurück und sagte, dass “wir vielleicht nie alle Fakten kennen”, und bestand darauf, dass es im Interesse der USA und Israels liegt, mit der Unterstützung der Saudis fortzufahren.

Die Entscheidung wurde im Kongress schnell verhöhnt, wobei Senator Bob Corker (R-TN) das Weiße Haus der Schwarzarbeit als “PR-Firma für den Kronprinzen von Saudi-Arabien” beschuldigte. Eine Reihe von Senatoren hat sich für Schritte gegen die Saudis wegen des Mordes ausgesprochen, darunter die Einstellung des Waffenhandels mit den Saudis.

Die Waffenverkäufe waren wegen der saudischen Kriegsverbrechen im Jemen bereits umstritten, obwohl Trump auch hier versuchte, den Iran zu beschuldigen, und fälschlicherweise behauptete, dass die Saudis “sich gerne aus dem Jemen zurückziehen würden, wenn die Iraner bereit wären zu gehen”, obwohl es keinerlei Anzeichen einer iranischen Präsenz vor Ort im Jemen gibt. Antikrieg: