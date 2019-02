Militarisierung des Planeten geht weiter! Russische Armee rollt brandneue T-72B3M Panzer aus

Die russische Armee hat die neuen Panzer T-72B3M erhalten, sagte der Kommandant der russischen Streitkräfte, Generaloberst Oleg Salukow, in einem Interview mit Krasnaja Swesda. Saljukow deutete an, dass die Armee die Panzer T-72B3M für mechanisierte Infanterieeinheiten erwirbt und dass die neuen Panzer bessere Eigenschaften in Bezug auf Mobilität und Rüstung aufweisen. Der T-72B3M ist eine modernisierte Version des T-72B3, bekannt als “Russlands best-gepanzerter Panzer”, ohne Rücksicht auf die fortschrittliche T-14 Armata.

Der T-72B3M unterscheidet sich von seinen Vorgängern durch eine Reihe von Änderungen wie das Relikt Dynamic Protection System, ein hoch automatisiertes Kampf-Feuerkontrollsystem und einem Motor der mehr Leistung hat. Saljukow betonte auch, dass die russischen Bodentruppen seit Anfang 2018 mehr als 2.200 Einheiten moderner militärischer Fahrzeuge und Ausrüstungen erhalten haben, darunter die Mittelstrecken-Luftverteidigungssysteme Buk-M3, Tor-M2 und modernisierte Tornado-G-Raketen.

Die T-14 Armata-Panzer sind mit hochpräzisen Panzerabwehrraketen ausgestattet, die in der Lage sind, Meter dicke Schilde zu durch bohren, so die Quellen des russischen Verteidigungsministeriums, zu denen die russische Zeitung Izvestiya Zugang hatte. Seine Durchschlagskraft ist weitaus größer als die 630 mm starke Frontscheibe des M1A2 SEP Abrams, dem besten US-Kampfpanzer. Die Rakete ist Teil der Projektilbaugruppe der 152 mm Kanone, die noch nicht in diesem Tank installiert ist. Derzeit ist die Armata mit einer 125 mm Kanone ausgestattet, die das russische Militär noch immer für stark genug hält.

Die neue Rakete besteht aus einem Geschoss und einer Schussvorrichtung. Das Panzer-Zielsystem leitet die Kanone automatisch zum Ziel, wobei der Bediener die Trajektorie jederzeit anpassen kann. Mit einer Reichweite von mehr als fünf Kilometern und laser gestützter Steuerung ist es fast unmöglich, den Kurs umzuleiten und seine Wirksamkeit bei reaktiven oder aktiven Panzersystemen zu verhindern, da seine Durchschlagskraft durch das hohe Gewicht seiner Munition und seiner Ladung im Verbund gewährleistet wird.