Mehr amerikanische Truppen nach Afghanistan, um die Chinesen fernzuhalten? Lithium und der Kampf um Afghanistans Bodenschätze

Trump fordert eine Eskalation des Krieges in Afghanistan. Warum? Ist es Teil des „Global War on Terrorism“, hinter den Bösewichten her, oder ist es etwas anderes?

Afghanistan ist der breiten Öffentlichkeit unbekannt und verfügt über bedeutende Öl-, Erdgas- und strategische Rohstoffressourcen, ganz zu schweigen von Opium, einer Multimilliarden-Dollar-Industrie, die den illegalen amerikanischen Heroinmarkt ernährt.

Zu diesen Mineralreserven gehören riesige Adern aus Eisen, Kupfer, Kobalt, Gold und Lithium, einem strategischen Rohstoff für die Herstellung von High-Tech-Batterien für Laptops, Mobiltelefone und Elektroautos.

Die Implikation von Trumps Entschlossenheit besteht darin, Afghanistans Bodenschätze zu plündern und zu stehlen, um den „Wiederaufbau“ eines Landes zu finanzieren, das von den USA und ihren Verbündeten nach 16 Jahren Krieg zerstört wurde, d.h. „Kriegsreparationen“, die an die Angreifernation gezahlt wurden?

Ein internes Memo des Pentagons von 2007, das von der New York Times zitiert wird, deutet darauf hin, dass Afghanistan das „Saudi-Arabien des Lithiums“ werden könnte. (New York Times, U.S. Identifiziert riesige Mineralienvorkommen in Afghanistan – NYTimes.com, 14. Juni 2010, Siehe auch BBC, 14. Juni 2010, siehe auch Michel Chossudovsky, Global Research, 2010).

Obwohl es viele Jahre dauern könnte, eine Bergbauindustrie zu entwickeln, ist das Potenzial so groß, dass Beamte und Führungskräfte in der Branche glauben, dass es hohe Investitionen anziehen könnte…..

„Es gibt hier ein atemberaubendes Potenzial“, sagte General David H. Petraeus, Kommandant des Zentralkommandos der Vereinigten Staaten, „Es gibt natürlich eine Menge Wenn und Aber ich denke, es ist möglicherweise sehr wichtig.“

„Dies wird das Rückgrat der afghanischen Wirtschaft werden“, sagte Jalil Jumriany, Berater des afghanischen Minenministers. (New York Times, op. cit.)

Was in diesem Bericht 2007 nicht erwähnt wird, ist, dass diese……