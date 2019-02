Die bescheuerte Idee einer EU-Armee

Kein normaler Bürger hat wirklich echte Leidenschaft für Brüssel und die grenzdebile Idee, dass weltfremde Berufspolitiker die Armeen der EU-Mitgliedsstaaten vereinheitlichen und verwalten. Das Herz schlägt nicht für eine künstliche EU mit annähernd 500 Millionen Menschen, die man nicht kennt. Also kann man diese bescheuerte Idee nur mit Androhungen verkaufen. Entweder EU-Armee, oder Armageddon.

Jacques Schuster, Chefkommentator der WELT Online, schrieb allen Ernstes:

„Hitler und Stalin, die Gründerväter der EU?

Doch es waren eben nicht nur Adenauer, Monnet und Schuman, die die europäische Idee in die Tat umsetzten, sondern auch Hitler und Stalin. In Europas Bedrohung lag die Schubkraft des europäischen Projektes. Heute könnte es wieder so sein.“

Es brauche also heftige Bedrohungen, um das Super-Reich EU vollenden zu können. Klingt exakt so wie die Formulierungen der US-Neokonservativen vom PNAC-Think-Tank wenige Jahre vor 9/11: Wir brauchen dramatische Events ähnlich wie den Angriff auf Pearl Harbor als Katalysatoren, um Amerika samt Militär……