Der US-Dollar wertet gegenüber fast allen wichtigen globalen Währungen ab. China kündigte den vollständigen Verkauf von rund 14 Milliarden Dollar in US-Staatsanleihen an. Dies ist zwar nur ein kleiner Bruchteil der von China gehaltenen Staatsanleihen, sendet aber ein starkes Signal, das letztendlich in anderen Ländern Bedenken aufkommen lassen kann, ob diese Zentralbanken weitere Käufe in Betracht ziehen sollten – im schlimmsten Fall könnte es einen Verkauf auslösen.

Laut der Journalistin Natalia Dembinskaya wurden die jüngsten Stürze durch Aussagen des US-Finanzministers Steven Mnuchin ausgelöst. Mnuchin sagte, er unterstütze die Abschwächung der US-Währung.

Ein weiterer Schlag gegen den Dollar wurde wahrscheinlich auch durch die Berichterstattung im Wall Street Journal ausgelöst, die die Kritik von US-Präsident Donald Trump an der Politik der Federal Reserve teilte, die die Zinsen weiter erhöht.

In der Zwischenzeit glauben einige Finanzanalysten, dass ein echter und massiver Zusammenbruch der US-Währung bevorsteht.

Im Oktober mussten die Aktienmärkte in den USA, Asien und Europa Verluste durch den massiven Verkauf von Aktien hinnehmen. Einer der Hauptgründe für diesen Rückgang ist die Sorge der Anleger über steigende US-Zinsen.

Die restriktive Geldpolitik der Federal Reserve führte zu einem Anstieg der Renditen von US-Staatsanleihen sowie der Hypothekenzinsen und damit zu einem Rückgang der Nachfrage am Wohnungsmarkt. Nach Ansicht einiger Analysten werden die Zinsen weiter steigen, da in den USA Inflationsdruck herrscht. Allerdings neigen erhöhte Zinsen im Allgemeinen dazu, die Inflation zu bekämpfen, wenn sie nicht zu einer wirtschaftlichen Stagnation führen – zu viel Medizin ist Gift.

Donald Trump kritisiert die Geldpolitik der Federal Reserve und nennt sie die größte Bedrohung für ihren Erfolg als US-Führungskraft. Die Federal Reserve ist jedoch eine Privates Unternehmen, das unabhängig vom Weißen Haus arbeitet.

Der Anstieg der Zinssätze oder anderer restriktiver geldpolitischer Instrumente führt zu einem Anstieg der Kreditkosten für Unternehmen. Und anstatt Dividenden und Gehälter zu zahlen und in ihr Geschäft zu investieren, sind Unternehmer gezwungen, alle ihre Geldströme in die Schuldentilgung zu leiten. Dies wirkt sich auf den Wohlstand der Aktionäre und Arbeitnehmer und damit auf Wirtschaft im Allgemeinen aus.

Zudem waren die US-Zinsen viele Jahre lang extrem niedrig. Deshalb lebten amerikanische Unternehmen früher auf Kredit. Wenn die Federal Reserve die Zinsen erhöht, sind diese Unternehmen gezwungen, immer mehr Geld zu leihen, um ihre eigenen Schulden mit noch höheren Zinsen zu begleichen. Dieser Prozess könnte zu einer Kette von Konkursen führen und die US-Wirtschaft und ihre nationale Währung schwächen.

