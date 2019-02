“INGWER – Was Dir keiner sagt – Warum Du im Winter jeden Tag INGWER zu Dir nehmen solltest – 3 Gründe für Ingwer” Ingwer wird nicht umsonst als die “Wunderknolle” bezeichnet. Ingwer enthält unter anderem den Wirkstoff Gingerol und kann damit gegen Entzündungen helfen. Er wird seit Jahrhunderten erfolgreich nicht nur gegen Entzündungen, sondern auch gegen andere gesundheitliche Beschwerden eingesetzt. In diesem Video geht Malte auf seine Erfahrungen mit Ingwer ein und gibt seine 3 wichtigsten Gründe für regelmäßigen Ingwer-Konsum, vor allem im Winter. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem heutigen Video – “INGWER – Was Dir keiner sagt – Warum Du im Winter jeden Tag INGWER zu Dir nehmen solltest”.

