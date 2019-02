USA Militarisieren den Planeten! Pläne für eine “arabische NATO” gewinnt an Dynamik

Da die Militärs der arabischen Nationen enger als je zuvor zusammenarbeiten und die politische Situation reif ist, wird spekuliert, dass wir in diesem Monat die Geburt der sogenannten “arabischen NATO” erleben werden.

Bild: Reuters

Die Idee für ein solches Sicherheitsbündnis wurde von der Obama-Regierung entwickelt. Als Barack Obama Jeffrey Goldberg im Atlantik ein Interview gab, war er sich über die arabischen Anforderungen zum Schutz seiner selbst im Klaren. Was die Obama-Regierung, insbesondere durch den ehemaligen Verteidigungsminister Chuck Hagel, anstrebte, war es, einen einheitlichen Mechanismus des Golf-Kooperationsrates (GCC) für mehr Sicherheit einzuführen.

Aber die Krise zwischen den Golfstaaten, die 2014 in der späten Obama-Ära ausbrach, führte zu einem Stillstand der Idee. Die Golfstaaten begannen, ihre eigene Politik zu betreiben und sahen die Notwendigkeit, in den Jemen ein zu maschieren, um sich vor einem Hisbollah-ähnlichen Staat an den Grenzen Saudi-Arabiens zu schützen. Nun, wegen der zweiten Katar-Krise, ist der Plan, eine arabische Lösung für ein regionales Militärbündnis zu beschleunigen, ein Schlüsselprojekt, das vom US-Nationalsicherheitsberater John Bolton und Außenminister Mike Pompeo vorangetrieben wird.

Bild: Reuters

Wenn man die ganzen Kriege und Konflikte der letzten Jahre betrachtet, die vom US-Establishment während der letzten Jahre entweder initiiert oder unterstützt wurden, wird deutlich, welches Ziel dahinter steckt: Egal ob die Besetzung des Iraks, der zweite israelische Krieg gegen den Libanon oder auch die Regime-Change-Bemühungen in Syrien – sie alle sollten dazu dienen, die Sunniten und die Schiiten noch stärker aufeinander zu hetzen.

Doch diese Strategie ist bislang weitestgehend gescheitert. Deshalb kommt nun die Gründung einer „Arabischen NATO“, um so einen Konfessionskrieg weiterhin fördern zu können. Immerhin geht es hierbei um einen Stellvertreterkrieg gegen den schiitischen Iran. Wie schon damals beim Irak-Iran-Krieg (als Saddam Hussein noch ein Alliierter der USA war) geht es den US-Eliten eigentlich nur darum, dass möglichst vor allem Araber, Iraner & Co sich gegenseitig abschlachten und man dann schlussendlich als „Befreier“ antanzen kann. Ein paar Millionen tote Araber und Iraner – wen interessiert das in Washington, New York & Co schon? Niemanden.

Zudem will Trump ja auch die Waffenverkäufe in die Region weiter ankurbeln. Das arabische (Blut-)Geld ist in den Vereinigten Staaten herzlich willkommen. Immerhin ist die Rüstungsindustrie die einige wirklich starke verbliebene Industrie des Landes. Das darf man nicht vergessen.

Auch nicht vergessen darf man, dass eine solche „Arabische NATO“ auch ähnliche Ziele hat wie jene der westlichen NATO: Russland zu begegnen. Denn Moskau hat mit den Interventionen in Syrien und den guten Beziehungen zum Irak, zum Iran und zum Libanon eine für die US-Ziele kritische Stärke in der Region erreicht. Genauso wie der Versuch Chinas, diese Länder in die Planungen der Neuen Seidenstraße einzubinden, was den Angloamerikanern und Franzosen, die seit Jahrhunderten das Gebiet von der Levante bis hin nach Südasien dominierten, nicht passt.

Sollte die „Arabische NATO“ bald etabliert werden, hieße dies, dass die ohnehin schon sehr instabile Region die bestehenden sektiererischen Konflikte anheizen wird und dafür sorgt, dass sich noch mehr Kriege ausbreiten – bis dann irgendwann das Hauptziel Iran attackiert wird.

