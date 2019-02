May treibt den Brexit-Betrug auf die Spitze

Die einzigen Worte, die bei Theresa Mays Ankündigung über die Zustimmung des Kabinetts zu ihrem Brexit-Deal ausgelassen wurden, waren „Mission Accomplished“.

(Anm.d.Ü.: Es gab nicht einmal eine Abstimmung im Kabinett! Sehr zu empfehlen ist zum Thema Brexit diese Talkshow von George Galloway:

Theresa May wurde von Anfang an mit der Leitung des Vereinigten Königreichs betraut, um den Brexit zu verraten. Sie vertrat stets die Interessen der Europäischen Union und derjenigen im britischen Parlament, die sich für den Verbleib in der EU einsetzten.

Keiner in der britischen “High Society” wollte, dass Brexit durchkommt. Nicht Einer.

Niemand in der europäischen Machtelite wollte, dass Brexit durchkommt. Niemand.

Niemand in der Machtelite der USA wollte, dass Brexit durchkommt. Niemand.

Sobald das Brexit-Votum da war, begann die Davos Crowd (Anm.d.Ü.: als „Davos Crowd“ bezeichnet Tom Luongo die drei oben genannten Gruppen) den Prozess der Sabotage. Die Angstmacherei hat sich nur noch verschärft. Und May hat nichts anderes getan, als hin und her zu wackeln, auf dem politischen Hochseil zu…..