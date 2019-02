Israelischer Think Tank gibt zu, dass der zionistische Führer die meisten Lügen verbreitet!

……und welche Konsequenz folgen aus Lügen der Politiker die auch immer wieder viele Menschenleben kosten? Keine!!!! Sie werden höchstens abgewählt……..

Eine neue Studie hat ergeben, dass mehr als 70 Prozent der Aussagen hochrangiger israelischer Politiker falsch sind und das Premierminister Benjamin Netanyahu die Spitze derjenigen anführt, die gefälschte Nachrichten verbreiten.

Die von Yifat Media Check Ltd. und Hamashrokit – The Whistle” Fact-Checking-NGO – durchgeführte Studie ergab, dass die meisten Aussagen israelischer Spitzenpolitiker im vergangenen Jahr entweder ganz oder überwiegend falsch waren.

Die Studie zeigte, dass Vertreter von Koalitionsparteien eine höhere Tendenz zu falschen Aussagen haben, da 74 Prozent ihrer Aussagen als falsch befunden wurden, 12 Prozent waren teilweise wahr und nur 14 Prozent waren wahr.

Die politische Lüge, die die meisten Medienberichte erhielt (7 Millionen Expositionen in regulären und sozialen Medien), gehört zu Netanyahu, der zahlreiche unbegründete Anschuldigungen gegen das iranische Atomprogramm erhoben hat.

Nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO) hat der Iran alle seine Verpflichtungen aus dem Atomabkommen von 2015 weiterhin erfüllt, obwohl die Vereinigten Staaten Sanktionen gegen Teheran erneut verhängt haben.

Israels Innenministerin Arye Deri belegte den zweiten Platz in der Liste der Lügner.

Dem Bericht zufolge besteht das Hauptproblem bei falschen Nachrichten darin, dass die Ausstrahlung in den etablierten Medien diese noch bekräftigen.

Die Studie ergab, dass Netanyahus falsche Bemerkungen zum Iran von 88 Prozent der Leser und Zuschauer in Israel als glaubwürdig angesehen wurden.

“Diese Studie zeigt, dass Politiker wissen, dass sie in den etablierten Medien keinen Preis für ihre Ungenauigkeiten zahlen müssen”, sagte Tehilla Schwartz-Altschuler, Leiterin des Programms Democracy in the Information Age am Israel Democracy Institute.

“Wenn 75 Prozent von dem, was sie sagen, einfach nicht wahr ist, und die etablierten Medien weiterhin diesen Lügnern dienen, die als “Pressemitteilung” bekannt ist und das Sprachrohr der Regierung ist, dann sind wir in großen Schwierigkeiten.”

Quellen: