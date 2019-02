Gegen China! USA und Australien bauen ehemalige Marinebasis im Pazifikraum wieder auf

Die USA werden sich dem australischen Plan anschließen, die ehemalige Marinebasis Lombrum in Papua-Neuguinea (PNG) wiederherzustellen, um den wachsenden Einfluss Chinas im indisch-pazifischen Raum einzudämmen, wie US-Vizepräsident Mike Pence kürzlich bekannt gab.

“Die Vereinigten Staaten werden mit Papua-Neuguinea und Australien auf der Marinebasis von Lombrum zusammenarbeiten”, sagte er. “Wir werden mit diesen beiden Nationen zusammenarbeiten, um die Souveränität und die Seerechte auf den pazifischen Inseln zu schützen.”

Die Ankündigung erfolgte inmitten von Spannungen zwischen Washington und Peking über den Handelskrieg und Streitigkeiten über die Seerouten im Südchinesischen Meer, so Bloomberg.

Es ist wahrscheinlich, dass Washington und Canberra versuchen werden, den wachsenden Einfluss des asiatischen Riesen im Pazifik zu neutralisieren, so die Ausgabe. In dieser Region – in der Australien seit Jahrzehnten einen beispiellosen Einfluss ausübt – hat China begonnen, immer mehr Kredite zu vergeben und Infrastrukturprojekte in mehreren Ländern durchzuführen, heißt es in den Medien.

Strategische Marinebasis

Die Militärbasis Lombrum wurde während des Zweiten Weltkriegs als US-Marinebasis gebaut und spielte eine Schlüsselrolle in Washingtons Pazifikstrategie, berichtete Reuters. Nachdem die Vereinigten Staaten 1946 die Infrastruktur aufgegeben hatten, kam sie unter die Kontrolle von Australien und 1974 nach Papua-Neuguinea.

Inmitten von Spekulationen über die Absicht Pekings, eine eigene Basis auf Manus Island zu bauen, sagte der australische Premierminister Scott Morrison am 1. November, sein Land werde mit Papua-Neuguinea beim Wiederaufbau von Lombrum zusammenarbeiten.

Darüber hinaus, so mehrere von Reuters zitierte Analysten, könnte die chinesische Präsenz in der Region die Fähigkeit des Westens beeinträchtigen, den Pazifik zu navigieren und einen engen Zugang zur US-Basis in Guam zu bieten.

Umstrittene Vereinbarung

Der gemeinsame Wiederaufbauplan der Basis Lombrum ist nicht unumstritten, da keine der Parteien die Unterstützung der Anwohner hat, wie der Gouverneur der Insel Manus, Charlie Benjamin, feststellte.

Niemand hat nach der Unterstützung der Einheimischen gefragt, sagte Manus Island Governor Charlie Benjamin, wie von Reuters zitiert. Kritisiert wurde das Projekt auch von dem ehemaligen Abgeordneten von Papua-Neuguinea von der Insel, Ronnie Knight, der sagte, dass “es zuerst viele Fragen zu beantworten gibt”.

“Es gab keine Gespräche mit den Einheimischen, es wurde einfach durch gewunken sagte er dem australischen Sender ABC und äußerte seine Besorgnis über die Möglichkeit, “eine ausländische Basis auf ihrem Boden zu haben”.