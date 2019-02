Edward Snowden: Israelische Software wurde verwendet, um den saudischen Journalisten zu verfolgen

Der US-Whistleblower Edward Snowden beschuldigte das israelische Cyber-Geheimdienstunternehmen NSO Group Technologies, “ein digitales Einbruchswerkzeug zu verkaufen”, von dem er behauptete, dass es verwendet wurde, um den saudischen Journalisten Jamal Khashoggi zu verfolgen, der letzten Monat in der Türkei getötet wurde.

Technologie, die von einem israelischen Unternehmen hergestellt wurde, wurde für die Verfolgung von Journalisten in Mexiko, einschließlich Khashoggi. Sagte Snowden am Dienstag auf einer Konferenz in Israel.

Der Informant sprach per Videokonferenz von einem unbekannten Ort in Russland bei einer Veranstaltung, die von dem israelischen Strategie-, Unternehmens-, Technologie- und Finanzkommunikationsunternehmen OH! organisiert wurde. Orenstein Hoshen.

Arab Daily: Hi-Tech Israeli Spyware Transferred to Saudi Arabiahttps://t.co/uyot8R4EXz pic.twitter.com/mAeGyH9GGh — Fars News Agency (@EnglishFars) 29. Oktober 2018

Er beschuldigte die NSO-Firma, “ein digitales Einbruchswerkzeug zu verkaufen” und betonte, dass selbst wenn einige gute Akteure ihre Software verwenden, “sie nicht nur dazu benutzt wird, Kriminelle zu fangen und Terroranschläge zu stoppen…. nicht nur, um Leben zu retten, sondern auch, um Geld zu verdienen und ein solches Maß an Leichtsinn, kann Leben kosten”.

Es war die Software der NSO, erklärte er, die verwendet wurde, um Khashoggi zu verfolgen, der Anfang Oktober im saudi-arabischen Konsulat in der türkischen Stadt Istanbul getötet wurde.

