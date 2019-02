YouTube-Chefin Susan Wojcicki kündigte in einem Brief an alle großen YouTuber an, dass die Videoplattform nächstes Jahr sämtliche europäische Kanäle löschen werde, sollte Anfang 2019 der verhängnisvolle Artikel 13 der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung ratifiziert werden. Auf YouTube wäre dann nur noch Video-Content verifizierter Unternehmen zu sehen. Von „Broadcast yourself“ gäbe es dann keine Spur mehr! Unter den YouTubern herrscht berechtigte Panik- und Weltuntergangsstimmung. Selbst YouTube eröffnete eine eigene Seite mit dem Titel „Save your Internet“, dessen gleichnamiger Hashtag aktuell durch alle digitalen Blutbahnen strömt. Der Kampfgeist der Internetgemeinschaft erschöpft sich bislang leider in dem Erstellen empörter Videos und dem Teilen von Hashtags. Diese Schlacht kann aber nicht online geführt werden – sie muss auf die Straße transportiert werden!