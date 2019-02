VIDEO: Russische Su-27 hat eine US-EP-3-Spionageflugzeug über dem Schwarzen Meer abgefangen

Die US Navy veröffentlicht ein VIDEO der russischen Su-27 die nur wenige Meter vom amerikanischen Spionageflugzeugs über dem Schwarzen Meer fliegt.

Das elektronische Überwachungsflugzeug EP-3 der USA flog stundenlang und nur einen Steinwurf von der Krim entfernt, aber die russische Marine meint, dass diese der russischen Su-27 “zu nah” kam.

Ein russisches Su-27-Flugzeug hat ein US-EP-3-Spionageflugzeug auf “unsichere” Weise über dem Schwarzen Meer abgefangen, sagte die US-Marine. Es veröffentlichte ein Video auf Twitter, das zeigt wie ein bewaffnetes russisches Kampfflugzeug nur wenige Meter um das Spionageflugzeug herum fliegt.

#BREAKING: U.S. EP-3 intercepted in the #BlackSea by Russian SU-27 putting at risk pilots and crew. #USNavy aircraft was operating in accordance with international law and did not provoke this Russian activity. — https://t.co/7xWaf3vmgc pic.twitter.com/eFhQGutZhr

— U.S. Navy (@USNavy) 5. November 2018