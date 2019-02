Unerklärlich: Sind Teile eines UFOs sind vom Himmel gefallen?

Stellen Sie sich vor, Sie wachen eines Morgens auf und stellen fest, dass Metall vom Himmel fällt.

Genau das ist in der Provinz Preah Vihear in Kambodscha geschehen. Die dort lebenden Menschen fanden eines Tages Metallfragmente, die buchstäblich vom Himmel fielen. Einwohner mussten in Deckung gehen und die Häuser wurden durch die herab fallenden Trümmer beschädigt. Nachdem die Fragmente alle auf die Erde gefallen waren, war es nun an der Zeit, festzustellen, woher die großen Metallfragmente kamen. Könnten diese von einem Flugzeug stammen, das abgestürzt ist ? Wie ein Dorfbewohner zitiert wurde, der sagte, führten die Überreste zu einem noch größeren Rätsel, das es zu lösen galt.

Foto:Viral Press

Einer der Dorfbewohner erzählt:

Ich habe vormittags ein lautes Geräusch gehört. Ich war schockiert und dachte, dass etwas Schlimmes passiert sei. Als ich mich umsah, gab es ein großes Stück auf einem Feld und andere kleinere Stücke. Wir dachten, ein Flugzeug wäre abgestürzt, aber es gab keinen Motor dazu.

Als dann alle Fragmente von den lokalen Behörden gesammelt wurden, war es an der Zeit, herauszufinden, woher das Metall kam. Die Untersuchung führten aber zu mehr Fragen als Antworten. Es scheint, dass niemand in der Lage war, genau zu bestimmen, woher das Metall kam, und es kam sicherlich von dieser Erde. Also, die Frage scheint jetzt zu sein, könnte dies ein echtes Stück eines UFOs sein oder irgendwas von einem außerirdischen Raumschiff ? Einige glauben nun, dass dies durchaus der Fall sein könnte, aber die lokalen Behörden wollen mehr wissen, daher gaben sie das Wrack nun zur weiteren Untersuchung an Spezialisten weiter.

Foto:Viral Press

Wir haben mehr als 17 heruntergefallenen Fragmente von Aluminium und Gummi gefunden. Aber wir setzen die Suche fort und sammeln weitere Informationen. Vielleicht sind diese Fragmente Teile einer Drohne, da die Teile nicht so gross sind.

Trotz dieser öffentlichen Erklärung gibt es Dorfbewohner die glauben, dass das Wrack das ist, was von einem fremden Raumschiff übrig geblieben ist, und einer von ihnen wurde:

Ich denke, dass es aus dem All gekommen ist und in unserem Dorf gelandet ist. Es ist verwirrend, weil niemand weiß, was es ist.

Die Frage ist also, ob dies ein weiterer Beweis dafür sein könnte, dass es Besucher von einem anderen Planeten waren oder sind? Wir können uns nicht sicher sein.

Foto:Viral Press

Fazit ist, das sich die Menschen immer Geschichten erzählen werden und wir diese glauben können oder nicht. Kambodscha hat nun jedenfalls eine solche Geschichte. Wie schon bei Roswell können wir es nun glauben oder nicht ob wir allein im Universum sind oder nicht.

Quellen:1,2