Klarer Vorteil für Russland

Die gesamten Goldreserven Russlands sind immer noch geringer als die der Bundesrepublik Deutschland. Allerdings lagert Russland inzwischen mehr Goldreserven auf eigenem Boden als es die Deutschen tun.

Von Lars Schall

Der eine große Vorteil, den Gold im Vergleich zu allen anderen finanziellen Vermögenswerten aufweist – kein Ausfallrisiko -, ist nur dann gegeben, wenn man es im eigenen Besitz hat, das heißt: dass es einem jederzeit uneingeschränkt zur eigenen Verfügung steht. Deutschland lagert ungefähr 49 Prozent seiner Goldreserven in New York City und in London. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass sich nur die Hälfte von insgesamt circa 3.300 Tonnen auf deutschem Boden befindet – und damit keinem Ausfallrisiko unterliegt. Russland lagert seine Goldreserven zu 100 Prozent daheim (2/3 in Moskau, 1/3 in Sankt Petersburg). (1) Dementsprechend mag Russland weiterhin mit knapp 2000 Tonnen alles in allem weniger Gold als Deutschland besitzen; (2) trotzdem befindet es sich gegenüber den Deutschen klar im Vorteil.

Bereits vor einiger Zeit unterhielt ich mich darüber mit dem Goldmarktanalysten Koos Jansen:…..