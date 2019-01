In den Sümpfen von Bern – Episode 44

Es geht tatsächlich um viel an der Volksabstimmung vom 25. November. Wollen wir die Selbstbestimmung der Schweiz und der Schweizer Bevölkerung bewahren? Soll unsere Bundesverfassung wieder zuoberst stehen, wie dies bis zum Bundesgerichtsurteil von 2012 selbstverständlich war? Oder sollen fremde Richter und fremdes Recht das letzte Wort haben in unserem Land? Sind das Volk und die Kantone der Souverän, oder soll das Ausland über uns bestimmen? Wollen wir unser Stimmrecht wirklich ans Ausland abtreten? Wer die direkte Demokratie bewahren will, muss Ja stimmen zur Selbstbestimmungsinitiative!

