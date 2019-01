Ex-Geheimagent: „Ich habe für den Verfassungsschutz die Mafia infiltriert“ – EXLUSIV

CC BY 2.0 / Eneas De Troya / Eneas De Troya Mafias del Mundo: Ndrangheta

Dienstagabend im abhörsicheren Saal des Berliner Spionage-Museums: Ex-Geheimagent Leo Martin –natürlich nicht sein richtiger Name – stellt sein neues Buch vor. An seiner Seite: Der langjährige Bundestagspolitiker Wolfang Bosbach (CDU). Gemeinsam reden sie über Vertrauen, V-Männer, die Arbeit und Kontrolle von Geheimdiensten und über Doppelagenten.

„Mein Job beim Geheimdienst war es, Informanten im Milieu der Organisierten Kriminalität anzuwerben“, sagte Leo Martin, früherer Agent beim Landesamt für Verfassungsschutz in Bayern, am Dienstag im Spionagemuseum in Berlin gegenüber Sputnik. Dort stellte er sein neues Buch vor: „Ich Krieg Dich! Ein Ex-Geheimagent verrät die besten Strategien, Menschen für sich zu gewinnen“. Mehr…..