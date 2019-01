„Arrivederci, Merkel“: Salvini kommentiert Bayern-Fiasko für Sputnik

© AP Photo / Luca Bruno

Italiens Innenminister Matteo Salvini Mattheo ist auf einer Dienstreise in Russland unterwegs, wo er sich eigenen Angaben zufolge – im Unterschied zu einigen anderen EU-Staaten – „wie Zuhause“ fühlt. Bei einer Pressekonferenz in Moskau hat sich der umstrittene Vize-Regierungschef am Mittwochabend nun kurz mit Sputniknews Deutschland unterhalten.

Salvini ist am Mittwochmorgen mit einer Wirtschaftsdelegation in der russischen Hauptstadt angereist. Am Abend fand ein Treffen mit der in Russland ansässigen italienischen Lobbyorganisation „Confindustria“ statt, wo sich Salvini mit italienischen Unternehmern traf, die trotz der und wider den europäischer Sanktionen im Russlandgeschäft tätig sind. Mehr…….