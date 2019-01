10 Jahre danach: Blickt eine neue Finanzkrise um die Ecke?

Der Monat September erwies sich als Jubiläum hinsichtlich der vor zehn Jahren vollends geplatzten Immobilienblase in den USA. Diesem Platzen der Häuserblase folgte ein brutaler Abschwung an den Aktienmärkten samt Bailout-Zusagen durch unsere Regierung zugunsten der großen Banken und der Wall Street auf dem Fuße.

Der im Zuge der letzten Handelswoche erneut wie aus dem Nichts einsetzende Abverkauf an den US-Aktienmärkten weist auf das Versagen hin, keinerlei Lehren aus den Ereignissen in den Jahren 2008 und 2009 gezogen zu haben, was einen weiteren Zusammenbruch unausweichlich macht.

In den Jahren 2001 bis 2002 reagierte die Federal Reserve auf den durch das Platzen der Internet- und Technologieblase verursachten Wirtschaftseinbruch mittels des….