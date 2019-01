Russische U-Boote sind mit tödlichen Superkavitationstorpedos ausgestattet

Stellen Sie sich vor, plötzlich wird eine Waffe Offenbart die plötzlich sechsmal schneller sein kann als ihre Vorgänger. Der Schock eines solchen bahnbrechenden Systems würde ein ganzes Feld der Kriegsführung auf den Kopf stellen.

Während des Kalten Krieges verließ sich die Sowjetunion stark auf ihre U-Boot-Flotte, um den Vorteil Amerikas bei den Seestreitkräften zu negieren. Die U.S. Navy sollte nicht nur dazu beitragen, den Fluss der Verstärkungen nach Europa im Falle des Dritten Weltkriegs zu schützen, sie bedrohte auch die Sowjetunion direkt und hätte ihre U-Boote mit ballistischen Raketen gejagt und versenkt. Die UdSSR benutzte zunächst eine schiere Anzahl von diesel-elektrischen U-Booten, dann fortgeschrittenere Atom-U-Boote, um die Chancen zu verringern.

Eine der innovativsten Unterwasserwaffen, die von der Sowjetunion entwickelt wurde, war der VA-111 Shkval (“Squall”) Supercavitating-Torpedo. Shkval war vor dem Ende des Kalten Krieges praktisch unbekannt und wurde erst Mitte der 90er Jahre in der Öffentlichkeit bekannt. Angetrieben von einem Raketentriebwerk war sie zu erstaunlichen Geschwindigkeiten von bis zu ca. 370 Kilometer pro Stunde fähig.

Traditionell verwenden Torpedos Propeller oder Pumpjets für den Antrieb. Shkval hingegen verwendet einen Raketenantrieb. Das allein reicht aus, um es schnell zu machen, aber die Fahrt durchs Wasser verursacht Bremsprobleme. Die Lösung: Das Wasser aus dem Weg des Torpedos nehmen. Aber wie bekommt man genau Wasser aus dem Weg eines Objekts in der Mitte eines Ozeans?

Die Lösung: Verdampfen Sie flüssiges Wasser zu einem Gas.

Shkval löst dieses Problem, indem es den heißen Raketenabzug aus einer art Nase ablenkt, der das davor liegende Wasser in Dampf verwandelt. Während sich der Torpedo vorwärts bewegt, verdampft er weiterhin das Wasser vor ihm und erzeugt eine dünne Gasblase. Bei der Fahrt durch Gas stößt der Torpedo auf viel weniger Widerstand, so dass es sich mit Geschwindigkeiten von bis zu ca. 370 Kilometer pro Stunde fortbewegen kann. Dieser Prozess wird als Superkavitation bezeichnet.

Der Trick bei der Aufrechterhaltung der Superkavitation besteht darin, den Torpedo in der Gasblase zu halten. Dies macht Wende-Manöver schwierig, da ein Kurswechsel einen Teil des Torpedos aus der Blase drückt und einen plötzlichen Luftwiderstand bei 370 Kilometer pro Stunde verursacht.

Wenn man bedenkt, dass der Sprengkopf nuklear gewesen wäre, wäre das wahrscheinlich gut genug gewesen, um das Ziel zu zerstören. Es ist klar, dass die Sowjetunion glaubt, dass es Zeiten gab, in denen die Torpedo-Geschwindigkeit wichtiger war als die Manöver-Fähigkeit.

Shkval wurde ursprünglich in den 1960er Jahren entwickelt, um Atomraketen-U-Boote der NATO schnell anzugreifen und einen Atomsprengkopf mit bisher unerreichter Geschwindigkeit zu platzieren. Der Torpedo hat einen Standard-Torpedodurchmesser von 533 Millimetern und trägt einen 460-Pfund-Sprengkopf. Es hat eine maximale Reichweite von ca. sieben Kilometer. Shkval begann 1978 mit der Massenproduktion und trat in diesem Jahr in den Dienst der Sowjetischen Marine.

Wie jede Waffe gibt es auch hier Nachteile. Zum einen ist die Gasblase und der Raketenmotor sehr laut. Jedes U-Boot, das einen Superkavitationstorpedo startet, verrät sofort seine ungefähre Position. Allerdings könnte eine so schnell bewegliche Waffe den Feind möglicherweise zerstören, bevor dieser Zeit hat, auf Gefahr zu reagieren.

Von One half 3544 – Eigenes Werk, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2326067 Underwater missile «Shkval» (export variant) shown on IMDS-2007



Ein weiterer Nachteil eines Superkavitationstorpedos ist…….