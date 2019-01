Trump-Gegner immer militanter und gewalttätiger: Amerikas Linke dreht total durch!

In den Vereinigten Staaten werden die Linken immer militanter und gewalttätiger. Im amerikanischen Bundesstaat Washington wurde ein Auto in Brand gesetzt und die Scheiben eingeschlagen, das Pro-Trump-Sticker trug.

In Vancouver hatte ein Mann nach einem Bummel durch die Beizen seinen Wagen stehengelassen und war mit Uber nach Hause gefahren. Am nächsten Morgen als er aufwachte und zu seinem Auto zurückkehrte, fand er es in Schutt und Asche gelegt vor. Die Reifen waren geschmolzen, und die Fenster waren zerbrochen. Auf die Seite seines Autos war eine Botschaft gegen Präsident Donald Trump gesprüht worden. Der Besitzer Johnny MacKay glaubt, dass der…..