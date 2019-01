“Too big to fail” ist Ausdruck eines Marktversagens

Wir können erst wieder ruhig schlafen, wenn keine Bank mehr systemrelevant ist.

Dieser Tage wurde an das düstere Jubiläum der UBS erinnert: das Zehnjährige ihrer Rettung durch die Eidgenossenschaft.

Ich will hier einen anderen Skandal in Erinnerung rufen, der ein gutes halbes Jahr vor der UBS-Rettung für Schlagzeilen sorgte. Im Januar 2008 wars: Ein mit der Informatik und dem Sicherheitssystem vertrauter Händler der Société Générale setzte mit spekulativen Geschäften 5 Milliarden Euro in den Sand und brachte die zweitgrösste Bank Frankreichs an den Rand des Abgrunds.

Ich schrieb darauf in einem Kommentar: Wenn man das Sicherheitssystem täuschen und 5 Milliarden unentdeckt verspekulieren könne, könnten es beim nächsten Mal 20, 30 oder gar 50 Milliarden sein. Selbst die Kapitalkraft einer UBS oder CS ……