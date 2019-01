Korea: Tauwetter am 38. Breitengrad

Ist ein wiedervereinigtes, denuklearisiertes, neutrales und blockfreies Korea möglich? By Republic of Korea, Flickr, licensed under CC BY-NC-SA 2.0 .

Die friedensorientierten Entwicklungen und die Annäherungen der beiden Koreas sind nur bedingt auf Trump, vielmehr auf Initiativen des 2017 gewählten südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in zurückzuführen. Für einen nachhaltigen Frieden in Ostasien ist nicht nur ein denuklearisiertes Korea ein zentraler Baustein, sondern allen voran ein neutrales und blockfreies Korea, das souverän von den Großmächten USA und China agiert.

Das Gipfeltreffen zwischen Kim Jong-un und Donald Trump hat die Weltöffentlichkeit verblüfft, doch es ist bei weitem nicht das einzige bemerkenswerte Ereignis auf der koreanischen Halbinsel in jüngster Vergangenheit. Die maßgeblichen Veränderungen haben Millionen Menschen im Süden der Halbinsel erreicht, als sie Ende 2016 eine korrupte, reaktionäre und militaristische Präsidentin stürzten. Aus den Kämpfen für Demokratie und soziale Gerechtigkeit, die noch längst nicht abgeschlossen sind, wächst im Moment die Chance für Frieden in der Region.

Am Rande des Niemandslandes zwischen Nord- und Südkorea, der sogenannten Demilitarisierten Zone (DMZ), steht der Geisterbahnhof Dorasan. Er wird zwar noch gelegentlich von Zügen aus Seoul angefahren, doch Transporte in den Norden sind seit der Schließung der Industriezone in……