Jemen: Saudische Koalition zielt auf flüchtende Zivilisten in Bussen und tötet 19 Menschen

Es gibt keine humanitären Korridore in Hodeida, die es Zivilisten ermöglichen, zu fliehen, oder Krankenwagen, die die Verwundeten in Krankenhäuser außerhalb der Provinz transportieren. Erschwerend kommt hinzu, dass eine scheinbar endlose Flut von Koalitionsangriffen eine ständige Gefahr für diejenigen darstellt, die fliehen wollen.

Photo | Ahmed Abdulkareem

Am Samstag wurden mindestens 49 Menschen getötet oder verletzt, als zwei Luftangriffe der saudischen Koalition auf zwei Busse mit Zivilisten abzielten, die vor den Kämpfen auf einer Autobahn im Bezirk Jabal Ras in Hodeida fliehen.

Das jemenitische Ministerium für öffentliche Gesundheit und Bevölkerung sagte in einer Erklärung gegenüber MintPress, dass bei dem Angriff mindestens 19 Menschen getötet und 30 verletzt wurden. Viele der Opfer waren Frauen und Kinder, darunter fünf Mitglieder derselben Familie.

Die Rettungsbemühungen wurden durch die Angst vor zusätzlichen Luftangriffen erschwert, da saudische Kampfflugzeuge nach den ersten Anschlägen das Gebiet weiterhin umkreisten. Saudi-Arabien ist bekannt dafür, dass es im Jemen Doppel-Tap-Luft-Angriffe durchführt, die einen ersten Luftangriff durchführen und dann einen zweiten wenn die Rettungskräfte eintreffen.

Ärzte des Krankenhauses Hodeida sagten, dass die Verwundeten in einem sehr ernsten Zustand sind und einer intensiven Pflege bedürfen. Einige Opfer werden wahrscheinlich nicht überleben, da es schwierig ist, Patienten zwischen den Krankenhäusern zu transportieren.

Im Laufe des Konflikts im Jemen hat die Koalition eine Politik verfolgt, die sich an Binnenvertriebene richtet, die vor den Kämpfen fliehen. Am 24. August richteten sich die Luftangriffe der Koalition gegen vertriebene Familien in der Nähe der Hafenstadt Hodeida und töteten oder verletzten 31 Menschen, darunter 24 Kinder. Viele der Opfer der Luftangriffe gehörten einer einzigen Familie an.

Als am 2. Oktober 2018 ein Luftangriff der Koalition auf das Haus einer vertriebenen Familie im Distrikt Mustaba in der Provinz Hadscha im südwestlichen Jemen stattfand, wurden ein Mann, seine Frau und ihre neunjährige Tochter sowie zehn weitere getötet

Die Koalition, die von Saudi-Arabien angeführt und von den Vereinigten Staaten unterstützt wird, hat die Angriffe auf Hodeida in den letzten Wochen verstärkt und Tausende von Familien veranlasst, Zuflucht zu suchen. Doch wer vor der Gewalt in der lebenswichtigen Hafenstadt flieht, wird oft selbst zum Ziel von Koalitionsflugzeugen.

Unterdessen hat die jemenitische Ansar Allah neue strategische Militärstandorte tief in der saudischen Region Jizan erobert. Der Medienzweig von Ansar Allah veröffentlichte Aufnahmen, die den Moment zeigen, in dem die Militärbasis َGanbour und die saudischen Außenposten in der Nähe der Basis beschossen wurden.

Diese Entwicklung kam, nachdem MintPress enthüllte, dass die jemenitische Armee ihren Ansatz von Hit-and-Run-Angriffen, bei denen Truppen auf einen militärischen Außenposten oder eine militärische Basis zielen und sich schnell zurückziehen, zu einer Strategie änderte, bei der jemenitische Streitkräfte die Kontrolle über saudische Militärstandorte übernehmen und besetzten würden.

Eine Quelle innerhalb des jemenitischen Militärs, die anonym bleiben wollte, sagte MintPress, dass die Armee plant, militärische Operationen zu starten, um mehr saudische Militärstandorte in den saudischen Regionen Jizan, Asir und Najran zu kontrollieren.