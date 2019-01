Beweise für die Ermordung von Khashoggi gefunden

Nach der 9-stündigen Durchsuchung des saudischen Konsulat in Istanbul am Montagabend bis in die frühen Morgenstunden am Dienstag, haben laut Angaben der türkischen Behörden Staatsanwälte Beweise gefunden, die die Vermutung stützen, dass Khashoggi im Konsulat getötet wurde.

Eine Quelle im Büro des Generalstaatsanwalts sagte Al Jazeera gegenüber “dass sie Beweise gefunden haben, die ihren Verdacht bestätigen, dass Jamal Khashoggi im saudischen Konsulat getötet wurde“, berichtete ihr Korrespondent Jamal Elshayyal aus Istanbul. “Dies ist ein bedeutender Schritt nach mehreren Tagen in einer……