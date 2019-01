Angela Merkel schiebt die Anerkennung des Genozids an den Armeniern..

Eine lange Zeit tat das Angela Merkel und sie scheint diese Rolle immer noch für ihre zu halten. Aber die Ereignisse in der letzten Zeit lassen einen an Merkels Fähigkeit, an der Spitze Europas zu stehen, zweifeln. Ihre politischen Fehler, die die Kanzlerin auf der Jagd nach eigenen Ambitionen begangen hatte, brachte Europa zu einer tiefen Migrationskrise und trieb einen Keil zwischen den EU-Mitgliedern und dadurch stellte sie die europäische Einheit und das weitere Bestehen der EU in Frage. Angela Merkel hat den Höhepunkt ihrer politischen Karriere schon hinter sich und heute kann die Bundeskanzlerin nicht mit den jüngeren und entschlossenen……