Wenn die USA Sanktionen gegen Saudi-Arabien verhängen, werden wir vor einer wirtschaftlichen Katastrophe stehen, die die ganze Welt erschüttern würde.

Riad ist die Hauptstadt des Öls, und das antasten dessen würde die Ölproduktion und jede anderen lebenswichtigen Ware beeinträchtigen. Dies würde dazu führen, dass Saudi-Arabien sich nicht wie verpflichtet, 7,5 Millionen Barrel zu produzieren. Als der Ölpreis 80 Dollar erreichte war Präsident Trump erzürnt, also sollte niemand den Preis ausschließen, der auf 100 Dollar oder 200 Dollar springt oder sogar diese Zahl verdoppelt.

Ein Ölfass kann in einer anderen Währung gehandelt werden, vielleicht in chinesischem Yuan statt in Dollar. Und Öl ist der wichtigste Rohstoff, der heute vom Dollar gehandelt wird.

All dies wird den Nahen Osten, die gesamte muslimische Welt, in die Arme des Iran werfen, der Riad näher kommen wird als Washington.

Es gibt einfache Verfahren, die Teil von über 30 anderen sind, die Riad direkt umsetzen wird, ohne mit der Wimper zucken, wenn Sanktionen verhängt werden.

Türkisch Aldakhil

Saudi-Arabien geht es nicht nur um Öl, es ist ein Führer in der muslimischen Welt mit ihrem Ansehen und ihrer geografischen Bedeutung. Und vielleicht wird der vertrauenswürdige Informationsaustausch zwischen Riad und Amerika und den westlichen Ländern der Vergangenheit angehören, nachdem er zum Schutz von Millionen im Westen beigetragen hatte, wie hohe westlichen Beamten selbst bezeugen.

Die Verhängung jeglicher Art von Sanktionen gegen Saudi-Arabien durch den Westen wird dazu führen, dass das Königreich auf andere Optionen zurückgreift. US-Präsident Donald Trump hatte vor einigen Tagen gesagt, dass Russland und China bereit sind, unter anderem die militärischen Bedürfnisse Riadhs zu erfüllen. Niemand kann leugnen, dass die Auswirkungen dieser Sanktionen eine russische Militärbasis in Tabuk, nordwestlich von Saudi-Arabien zu folge haben wird in das ohnehin schon heiß umkämpfte Gebiet.

In einer Zeit, in der Hamas und Hisbollah von Feinden zu Freunden geworden sind, wird die Nähe zu Russland zu einer Nähe zum Iran und vielleicht sogar zu einer Versöhnung mit ihm führen.

Es wird nicht verwunderlich sein, dass Riyadh den Kauf von Waffen aus den USA einstellen würde. Riyadh ist der wichtigste Kunde von US-Unternehmen, da Saudi-Arabien 10 Prozent der gesamten Waffen, die diese US-Unternehmen produzieren kauft und 85 % direkt von der US-Armee. Was bedeutet, dass der Rest der Welt nur noch fünf Prozent beträgt.

Den USA wird auch der saudische Markt vorenthalten, der als eine der 20 führenden Volkswirtschaften der Welt gilt.

Dies sind einfache Verfahren, die ein Teil von über 30 anderen sind, die Riyadh direkt umsetzen wird, ohne mit der Wimper zucken, wenn Sanktionen gegen sie verhängt werden, so saudische Quellen, die den Entscheidungsträgern nahe stehen.

Die Wahrheit ist, dass Washington, wenn es Sanktionen gegen Riad verhängt, seine eigene Wirtschaft begraben wird und nicht die von Riad!