Keine israelischen Luftangriffe im vergangenen Monat. Iran füllt seine zerstörten Waffenbestände auf

Am Mittwoch, den 17. Oktober sind 30 Tage vergangen seit dem letzten israelische Luftangriff gegen iranische Ziele in Syrien und der Abschuss des russischen Spionageflugzeugs IL . Die russisch-israelischen Beziehungen bleiben cool und es ist unwahrscheinlich, dass sie zu ihrer alten freundlichen Art zurückkehren. Präsident Vladimir Putin nimmt sich die Zeit, einen Termin für ein Treffen mit Premierminister Binyamin Netanyahu festzulegen, obwohl beide sagten, dass dies bald geschehen sollte. Als Netanyahu am 8. Oktober vorschlug, dass er Putins Verständnis für die Bedeutung der israelischen Souveränität auf dem Golan erwartete, wurde er kurz darauf enttäuscht, als der russische Außenminister Sergej Lawrow zweit Tage später erklärte, dies sei ein direkter Verstoß gegen die Resolutionen des UN-Sicherheitsrates.

Am 9. Oktober. Netanyahu betonte die Rechtmäßigkeit fortgesetzter israelischer Bombardierungen iranischer Ziele in Syrien gegenüber dem Besuch des russischen stellvertretenden Premierministers Maxim Akimov. Dennoch blieben israelische Kampfflugzeuge am Boden. Ebenso schwieg die amerikanische Luftaktivität in Syrien.

Während dieses Monats setzte die russische Armee drei Bataillons-Sets von S-300 Luftverteidigungssystemen in Syrien für syrische und iranische Offiziere und Truppen ein. Sie werden für den Betrieb der Batterien geschult. Moskau hat den S-300-Schild mit Raketen ergänzt, die darauf abzielen, tief fliegende Flugzeuge zu stoppen und sie in syrischen Städten und wichtigen Einrichtungen einzusetzen. Zusätzlich zu diesen beiden Verteidigungslinien hat Russland in Syrien fortschrittliche elektronische Kampfsysteme zur Bekämpfung von Luftangriffen durch Israel oder die im Osten Syriens ansässigen US-Streitkräfte entlang der irakischen Grenze eingerichtet.

Die Einführung von EW ist der beunruhigendste Aspekt des neuen russischen Militäraufbaus in Syrien, betonen die militärischen Quellen von DEBKAfile. Obwohl die EW-Fähigkeiten Israels sehr weit fortgeschritten sind, sind die operativen Fähigkeiten Russlands in diesem Kampfzweig im Westen ein unbekannter Faktor und könnten zu Überraschungen führen. Niemand kann mit Sicherheit sagen, was sie tun können, bis israelische und US-Jets in den syrischen Himmel aufsteigen.

Genauso beunruhigend sind die wachsenden Bestände an iranischen Waffen, die im Monat der Untätigkeit Israels nach Syrien strömen. Man hatte gehofft, dass Moskau ein gegenseitiges Abkommen mit Teheran abschließen würde, um die Waffensendungen nach Syrien für Hisbollah einzustellen, da Israel auch seine Luftgriffe einstellte. Die Iraner sagten,sie wussten nichts, von einem solchen Geschäft, als sie im September von Moskau darauf angesprochen wurde. Auf jeden Fall haben sie ihre Lieferungen von Kriegsmaterial nach Damaskus wie nie zuvor verstärkt. Westliche und Nahost-Geheimdienstquellen schätzen, dass die 30-tägige Unterbrechung der israelischen Angriffe Teheran die Möglichkeit gab, seine eigenen und die Waffenarsenale von Hisbollah aufzufüllen und sie auf das Niveau zu bringen, auf dem sie vor den 200 israelischen Luftangriffen standen….

Das ist es, worüber Hisbollah Führer Hassan Nasrallah am Freitag, den 13. Oktober, sprach, als er sagte: “Netanyahus psychologische Kriegsführung um die Raketen war eine Farce. Unser Schweigen über unsere Waffen ist absichtlich und zielgerichtet. Unsere Politik basiert auf “konstruktivem Schweigen” und wir geben dem Feind keine “kostenlosen Informationen”.”

Von Jerusalem aus gibt es immer noch keine Nachricht, wann die Operationen in Syrien wieder aufgenommen werden sollen.