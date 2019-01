Die nächste Attacke

Jetzt gibt es – wieder einmal – große Aufregung um die EU. Dieses Mal geht es darum, dass die Handlanger und Helfershelfer der Agrarkonzerne, die in der EU ihr vergoldetes Dasein fristen, gegen das Vorzeige- Bioland Österreich vorgehen wollen. Der „Feinkostladen Österreich“ soll geschädigt werden zum Vorteil der Agrarkonzerne im Ausland. Das heißt mit anderen Worten, Österreichs Biobauern im Besonderen und Österreichs Bauern allgemein sollen Schritt für Schritt ruiniert werden. Das soll auf dem Weg erfolgen, dass man die Handelsketten mit ihren Eigenmarken an die kurze Leine nimmt und den Begriff „Bio“ unattraktiv oder gar schlecht macht. Der in Brüssel beschlossene Richtlinien- Entwurf würde nämlich Initiativen wie Gentechnik- Freiheit, die Einschränkung oder ein Verbot von Pestiziden und ähnliche Maßnahmen unterbinden. Die Handelsketten dürften von den Bauern und Lebensmittelproduzenten, ihren Lieferanten also, keine strengeren Standards verlangen als die gesetzlichen Mindeststandards. Dann könnte man…..

Ähnliche Beiträge