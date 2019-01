Welche Konzerne unterstützen die Massaker im Gaza?

Khalil Hamra | AP

Während israelische Soldaten unbewaffnete palästinensische Demonstranten im Großen Marsch der Rückkehr niederschießen, hängen ihre tödlichen Operationen von einer Reihe von Auftragnehmern und Lieferanten ab, von denen viele außerhalb Israels ansässig sind.

“Das israelische Militär stützt sich auf ein Netzwerk internationaler Unternehmen, die alles liefern, von Schafschützengewehren bis hin zu Tränengas, um seine Massaker an Demonstranten in Gaza durchzuführen”, sagte Tom Anderson, ein Forscher für Unternehmensbesetzung, gegenüber MintPress News. “Diese Firmen unterstützen wissentlich Kriegsverbrechen und sind an staatlich organisierten Morden beteiligt.”

Seit Beginn der Mobilisierung am 30. März haben israelische Streitkräfte 205 Palästinenser im Gazastreifen getötet, berichtete das Büro der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten in den besetzten palästinensischen Gebieten am 4. Oktober.

Es gab 21.288 Verletzte, darunter 5.345 durch scharfe Munition, was zu 11.180 Krankenhausaufenthalten führte. Achtunddreißig der Toten und 4.250 der Verwundeten waren Kinder.

Eine Pressemitteilung zu einem Bericht der Weltbank vom 25. September warnte: “Die Wirtschaft in Gaza bricht zusammen”, und fügte hinzu, dass “die jahrzehntelange Blockade das Kernthema ist”.

Corporate Occupation und das American Friends Service Committee, die Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS) und Who Profits führen umfassende Listen von Unternehmen, die Israels Verbrechen an Palästinensern ermöglichen.

Hier sind einige davon:

Caterpillar, Inc.

Caterpillar ist international bekannt für ihren Einsatz bei der Zerstörung palästinensischer Häuser im besetzten Westjordanland und in Israel selbst sowie für seine Rolle bei der Ermordung von Rachel Corrie, einer Aktivistin der Internationalen Solidaritätsbewegung aus den Vereinigten Staaten, die am 16. März 2003 von einer der von Israel betriebenen Maschinen des Unternehmens im südlichen Gazastreifen zu Tode gequetscht wurde. In Gaza ist Caterpillar bekannt dafür, dass Israel seine Ausrüstung einsetzt, um eine militärische Barriere um den Streifen zu verstärken und um palästinensisches Ackerland zu planarisieren. Diese Ausgleichsmaßnahmen zerstören sowohl die palästinensische Landwirtschaft und halten eine klare Schusslinie für israelische Soldaten aufrecht, um Palästinenser zu erschießen.

Combined Systems, Inc.

Combined Systems – ein in Jamestown, Pennsylvania ansässiger Hersteller im Besitz von Point Lookout Capital und der Carlyle Group – liefert leichte Waffen und Sicherheitsausrüstung wie Tränengas und Blitzgranaten an repressive Regierungen weltweit. Im Mai entdeckten die Forscher der Unternehmensbesatzung ein israelisches Fahrzeug mit Polizeimarkierungen, das offensichtlich für militärische Zwecke bestimmt ist und mit dem Tränengaswerfer “Venom” des Unternehmens neben der Gaza-Mauer ausgestattet ist.

Ford Motoren

Während andere Hersteller, wie General Motors, auch Fahrzeuge anbieten, die von der israelischen Armee eingesetzt werden, um ihre Soldaten entlang der Gaza-Mauer zu stationieren, zeichnen sich Ford's durch ihre kreative Nutzung aus.