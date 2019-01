Sergej Lawrow: USA errichten in Syrien einen Quasi-Staat

Photo by Alexander Shcherbak/TASS)

Der russische Außenminister Sergej Lawrow erklärte während eines Interviews mit dem französischen RT und Le Figaro, dass die USA einen “Quasi-Staat” östlich des Euphrats in Syrien anstreben.

“Auf syrischem Gebiet gibt es östlich des Euphrats riesige Ländereien, in denen absolut inakzeptable Ereignisse stattfinden. Die USA versuchen, diese Ländereien durch ihre syrischen Verbündeten – vor allem durch die Kurden – zu nutzen, um dort sozusagen einen Staat zu errichten”, sagte Lavrov.

“Die USA versuchen auf jeden Fall illegal, einen Quasi-Staat in diesem Gebiet zu errichten, und versuchen alles um die Bedingungen für eine normale Lebensweise ihrer Untergebenen zu installieren. Sie schaffen eine Autoritätsstruktur, die eine Alternative zur legitimen[Struktur] der Syrisch-Arabischen Republik ist, und unterstützen aktiv die Rückkehr von Flüchtlingen und ihre Ansiedlung dort”, fügte er hinzu.

“In dieser Region versuchen die USA in der Regel, die Situation in einem hitzigen Zustand zu halten, damit alle am Rande stehen. Und in solch schlammigen Gewässern ist es für sie viel einfacher, den gewünschten Fisch zu fangen”, sagte Lavrov. Video in Englisch und Quelle