Pompeo: Der gesamte Mittlere Osten sollte so aussehen wie Israel

US-Außenminister Mike Pompeo sagte den Besucher beim jährlichen Abendessen für das Jewish Institute for National Security of America (JINSA), dass der gesamte Nahe Osten wie Israel aussehen sollte, kritisierte aber auch die Obama-Regierung.

Pompeo argumentierte, dass Israel “demokratisch und wohlhabend ist, Frieden wünscht, eine freie Presse und eine florierende Wirtschaft beherbergt” und nannte es “alles, was wir wollen, dass der gesamte Nahe Osten in Zukunft so aussieht”.

Israels Feind Nummer eins im Iran hat unterdessen “korrupte Führer”, die “die Menschenrechte ihres eigenen Volkes verletzen und den Terrorismus in jeder Ecke des Nahen Ostens finanzieren”, so Pompeo.

Er fuhr fort, Obama zu kritisieren, weil er versucht hatte, Probleme mit dem Iran friedlich zu lösen.

“Präsident Obama dachte, wenn er gefährliche Zugeständnisse machte, Wirtschaftssanktionen entfernte und ein Flugzeug voller Bargeld nach Teheran flog, könnte er die iranischen Führer irgendwie als Freunde zu gewinnen, damit sie sich gut benehmen…. aber diese Führer stammen nicht aus einem Disney-Film”, sagte Pompeo, dann bezeichnete er selbst iranische Führer als Film-Schurken: “Sie sind echt. Sie sind Mörder und Geldgeber des Terrorismus, die noch heute noch singen vom “Tod für Amerika”.

Pompeo ist seit langem ein Kritiker des Iran Deal unter der Obama-Regierung und unterstützt oft die Rhetorik von Präsident Trump über das Abkommen.

…..passend zu seiner tollen Vorstellung…..

Sieben Unbewaffnete Menschen, durch israelische Scharfschützenfeuer in Gaza hingerichtet

Sieben unbewaffnete Palästinenser wurden in Gaza von israelischen Scharfschützen erschossen, als die Demonstrationen am Freitag gegen die israelische Besatzung die 29. Woche hintereinander fortgesetzt wurden.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden heute sieben unbewaffnete Männer von israelischen Regimeschützen erschossen. Weitere 252 wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza verletzt, darunter 50 Kinder, 10 Frauen, 10 Sanitäter und 6 Journalisten.

Der Senior Political Leader der Hamas, Ismail Hanniyeh, wurde nach der Teilnahme an den Protesten ebenfalls mit Tränengasinhalation gefilmt.