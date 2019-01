Fratzenbuchs und Zwitschers nächste Runde der Zensur

Mark Zuckerberg und Jack Dorsey haben gerade den grössten Angriff auf die alternativen Medien in der Geschichte Amerikas verübt und die Main-Shit-Fake-News-Medien jubeln den beiden dafür zu. Am 7. August 2018 habe ich in meinem Artikel “Zensurapparat hat gegen Alex Jones zugeschlagen” prophezeit, “Heute machen sie Jones fertig und schalten ihn aus, morgen andere ‘Kollegen’ und auch mich, und übermorgen Euch!” Jetzt ist es passiert.

Ich habe daraufhin die Frage gestellt: “Findet Ihr es in Ordnung, dass eine Handvoll Tech-Monopolisten die Macht haben, unliebsame Meinungen gleichzeitig aus dem Internet zu verbannen? Die Eigentümer dieses Monopols sind alles Milliardäre, die selbstherrlich bestimmen, was Ihr zu denken habt.” Mehr hier…..