Unstatistik: «80 Prozent der EU-Bürger gegen Zeitumstellung»

© srf

Online-Umfragen wie diejenige der EU-Kommission sind unseriös. Beim Abschaffen der Winterzeit nahmen vor allem Befürwortende teil.

Es geht um das Abschaffen der Zeitumstellung Sommer/Winter. «Eine Mehrheit der EU-Bürger will das», verbreitete Tagesschau-Moderator Franz Fischlin. Das Schweizer Fernsehen nahm eine Online-Umfrage der EU-Kommission in EU-Ländern am 31. August 2018 zum Anlass, als Aufmacher in der Hauptausgabe der Tagesschau über sechs Minuten lang über das Thema ausladend zu berichten.

Die «News» war eine EU-Umfrage wonach 84 Prozent der Bevölkerungen Europas dafür sind, dass die Sommerzeit das ganze Jahr gelten und die Umstellung auf die Winterzeit abgeschafft werden soll. Die Tagesschau verbreitete sogar die Resultate der einzelnen Länder:……