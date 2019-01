Jemens Marine setzt neue Rakete ein, um saudisches Kriegsschiff in der Nähe von Hadscha zu zerstören

Während das jemenitische Militär zunehmend Siege gegen Koalitionstruppen errungen hat, steht es vor einer der kapitalkräftigsten und am besten ausgestatteten Militärkoalitionen im Nahen Osten.

Screenshot aus einem Video, das einen früheren Angriff auf ein saudisches Kriegsschiff zeigt.

Die Marine des Jemen zielte am Mittwoch auf ein zu Saudi-Arabien gehörendes Kriegsschiff vor der Nordwestküste von Hadscha und soll alle an Bord des Schiffes getötet haben. Das Boot, das sich im Medi-Hafen befand, führte nach Angaben der jemenitischen Marine Angriffe auf die Wohngebiete Heiran und Medi in Hajjah durch, als es getroffen wurde.

Eine Quelle in der jemenitischen Marine bestätigte MintPress News, dass sie das saudische Schiff mit einer neuartigen, im Inland hergestellten Rakete ins Visier genommen hat, aber die Rakete nicht benannte.

Die von Saudi-Arabien geführte Koalition hat sich noch nicht zu dem Angriff geäußert, der bei einer Zunahme der Koalitionsangriffe auf das Wohngebiet von Hadscha und anderen Provinzen stattfand – Angriffe, bei denen in den letzten 72 Stunden mehr als 50 Zivilisten im strategischen Hafen des Roten Meeres getötet und verletzt wurden.

Das jemenitische Militär, das der Ansar Allah (Houthis) treu ist, hat bei der Abwehr großer Koalitionsangriffe zunehmend Erfolg gezeigt und erfolgreich Angriffe auf militärische Ziele in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) durchgeführt.

Diese Angriffe erfolgen in der Regel als Reaktion auf große militärische Offensiven der Koalition. Im September zielte die jemenitische Marine auf ein saudisches Kriegsschiff vor der südwestlichen Küste Saudi-Arabiens als Vergeltung für einen Koalitionsangriff auf jemenitische Fischerboote am Vortag. Und im Juli zielte die Marine des Jemen auf ein großes saudisches Kriegsschiff namens Dammam, das vor der Westküste des Jemen Manöver durchführte. Dieser Angriff war eine Vergeltung für eine tödliche militärische Offensive der von der Saudi-geführten Koalition gegen die jemenitische Hafenstadt Hodeida, eine Lebensader für die Mehrheit der jemenitischen Bevölkerung.

Eine Quelle innerhalb der jemenitischen Luftwaffe sagte kürzlich gegenüber MintPress, dass eine unbemannte Langstrecken-Drohne, bekannt als “Qassif”, auf Truppen und verbündete Söldner der VAE auf der Anber-Militärbasis im westlichen Jemen abzielte.

Der von Saudi-Arabien geführte Krieg gegen den Jemen, der 2015 begann, hat eine der schwersten humanitären Krisen der Welt ausgelöst, was vor allem auf die Ausrichtung der Koalition auf Zivilisten und die Abhängigkeit von Taktiken der verbrannten Erde, darunter Zehntausende von Luftangriffen, zurückzuführen ist. Darüber hinaus haben die Vereinigten Staaten den Großteil der Bomben und Waffen für die von Saudi-Arabien geführte Koalition im Jemen bereitgestellt und bieten logistische und nachrichtendienstliche Unterstützung bei der Auswahl von Luftschlag-Zielen.

Unterstützt von den Vereinigten Staaten und anderen westlichen Militärmächten hat der Krieg im Jemen dieses Land von den Ärmsten des Nahen Ostens in eine eklatante humanitäre Katastrophenzone verwandelt – ein tödlicher Ort für jeden mit Nierenversagen, Infektionskrankheiten oder chronischen Krankheiten.