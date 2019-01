In den nächsten Tagen beabsichtigen gleich zwei Bundesstaaten der USA einen Menschen zu ermorden. Am Mittwoch, den 10.10.2018 soll Juan Segundo in Texas sterben. Am Donnerstag, den 11.10.2018 will Tennessee Edmund Zagorski hinrichten.

Juan Segundo wird ein schreckliches Verbrechen vorgeworfen.

Er soll im Jahr 1986 ein junges Mädchen getötet haben. Viele Jahre wurde kein…..