Medienlandschaft Schweiz: Deine Interessen. Unser Thema.

Optimisten und Meinungsvielfalts-Vertreter hofften, dass die Weko, die Wettbewerbskommission, da noch ihr Veto einlegen würde. Und tatsächlich wurde auch eine tiefergehende Untersuchung angekündigt. Aber es kam, wie es leider kommen musste: Die Weko gab, in Anbetracht der wirtschaftlichen Situation der Schweizer Presse, grünes Licht.

Nun ist der neue Joint Venture (Eigentum NZZ und AZ Medien je 50 Prozent) seit 1. Oktober unter dem neuen Namen «ch media» also aktiv – und macht in den betroffenen Zeitungen grossflächig Werbung. Am 1. Oktober erschien zum Beispiel in der Aargauer Zeitung eine volle Seite mit einem Bild eines Fussballspiels in ländlicher Umgebung. Und in grossen Lettern stand da geschrieben:...mehr……