Amerika ist nun noch gefährlicher geworden. Von Gordon Duff



U.S. Supreme Court ( Justin DC / flickr )

Die Bestätigung von Brett Kavanaugh durch den US-Senat mag für die rund drei Dutzend Nationen, die jetzt von US-Sanktionen und bevorstehenden “Farbrevolutionen” betroffen sind, unauffällig erscheinen. Die Liste hat sich natürlich erweitert, Indien, China und Russland, aber in Wahrheit gibt es kein Ende der Liste. Es geht um die Eroberung der Welt, und die unbeantworteten Fragen ist “von wem” und “zu welchem Zweck”.

Der Mechanismus, der militärische und finanzielle Krieg, der “harte und weiche Krieg”, wie man ihn in Washington nennt, kann nur mit einer totalen Kontrolle des politischen Systems Amerikas erreicht werden. Der einzige Weg, der möglich ist, ist mit manipulierten Wahlen, einem Kongress und einer Präsidentschaft unter deren Kontrolle, und dem Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten, der bereit ist, alle Versuche zur Wiederherstellung der Demokratie oder Reform abzulehnen.

So ist es, jetzt mit Kavanaugh schlimmer denn je, und tatsächlich ist es immer so gewesen. Amerika war nie als Demokratie gedacht. Wenn die Verfassung von “gleichem Schutz” spricht, wenn sie sich auf Staaten wie Wyoming, Montana und viele andere beziehen, dann haben nur 100.000 Menschen einen Senator, während Staaten wie Kalifornien, New York oder Florida die bis zu 20 Millionen Einwohner beherbergen nur einen einzigen Senator haben.

Um ehrlich zu sein, von den 100 Senatoren vertritt fast die Hälfte die regionalen Unternehmen wie Monsanto, Dow Chemical, Boeing, Archer Daniels Midland oder Dutzende von anderen, multinationale Konzerne, die Schutz benötigen, um die globale Interessen zu schützen unter zu unterstützen. Hier weiter……