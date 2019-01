Tausenden Israelis rufen zum Völkermord gegen die Palästinenser

Massive Kundgebungen und Facebook-Kampagnen, die zum palästinensischen Völkermord aufrufen, werden von den westlichen Mainstream-Medien und Facebook ignoriert, trotz Bedenken und Kooperationen, die darauf abzielen, “Aufrufe zur Gewalt” zu stoppen.

Seit Oktober letzten Jahres beschuldigt die israelische Regierung Palästinenser und ihre Verbündeten der “Anstiftung zur Gewalt” gegen Israelis, obwohl in diesem Zeitraum 34 Israelis gestorben sind, gegenüber 230 Palästinensern. Der Anstieg der Gewalt wird auf einen international verurteilten israelischen Übergriff auf palästinensische Länder im umstrittenen Westjordanland zurückgeführt.

Die Besorgnis der israelischen Regierung über die jüngsten Gewalttaten hat sie dazu veranlasst, Palästinenser wegen Inhalten aus sozialen Medien, die möglicherweise zu Verbrechen führen könnten, zu verhaften. Bisher wurden in diesem Jahr 145 Palästinenser wegen “geplanter Kriminalität” über Social Media “Anstiftung” verhaftet. Diese Praxis führte schließlich zu einer Zusammenarbeit zwischen Facebook und der israelischen Regierung, deren gemeinsame Bemühungen zur Eindämmung der “Aufstachelung” in den sozialen Medien dazu geführt haben, dass mehrere Facebook-Konten palästinensischer Journalisten und Nachrichtenagenturen verboten wurden.

Allerdings haben es sowohl Social Media als auch Mainstream-Westmedien es versäumt, die israelische “Aufstachelung” gegen Palästinenser zu verurteilen, eine Praxis, die überraschend häufig vor dem Hintergrund der geringen bis gar keinen Beachtung findet. Oft sind diese anti-palästinensischen Posten, Bilder und Kundgebungen voll von Aufrufen zum Völkermord, mit Schreien nach “Tod für die gesamte arabische Nation” und “Töten Sie sie alle”.

Sogar die Times of Israel veröffentlichte einen Artikel über “When Genocide is Permissible” in Bezug auf Israels Behandlung von Palästinensern. Obwohl der Beitrag schließlich abgestraft wurde, weist er auf eine allzu gemeinsame und gefährliche Mentalität hin, die Social Media, die israelische Regierung und die westlichen Medien “bequem” ignorieren.

Eine israelische Nachrichtenagentur stellte sogar die damals vermutete Vorzugsbehandlung auf die Probe und stellte fest, dass Facebook und die israelischen Behörden Rache-Aufrufe von Palästinensern und Israelis sehr unterschiedlich behandelten.

Selbst massive Kundgebungen für den palästinensischen Völkermord wurden von den sozialen Medien und der Wirtschaftspresse völlig ignoriert. Anfang dieses Jahres fand im April in Tel Aviv eine massive anti-palästinensische Kundgebung statt, bei der Tausende den Tod aller Araber forderten. Die Kundgebung wurde organisiert, um einen israelischen Soldaten zu unterstützen, der einen bereits verwundeten Palästinenser tötete, indem er ihm noch in den Kopf schoss.

Crowd chants “Elor the hero” and “death to Arabs.” This seems more like a celebration of murder than anything pic.twitter.com/2QHDpIT0LJ — Dan Cohen (@dancohen3000) 19. April 2016

Der Soldat, Elor Azaria, wurde des Totschlags wegen der Ermordung angeklagt, die tief im palästinensischen Hoheitsgebiet in der Stadt Hebron stattfand. Hebron enthält eine illegale jüdische Siedlung, aber trotz ihrer Illegalität wird sie trotzdem von den israelischen Verteidigungskräften (IDF) geschützt. Dies hat zu häufigen Zusammenstößen zwischen Israelis und Palästinensern in der Region geführt.

Die Tel-Aviv-Demo wurde von schätzungsweise 2.000 Teilnehmern besucht, und mehrere israelische Pop-Ikonen unterhielten die Teilnehmer, darunter Sänger Maor Edri, Moshik Afia und Amos Elgali sowie Rapper Subliminal. Gesänge von “Elor[der Soldat] ist ein Held” und Aufrufe zur Befreiung des Soldaten waren üblich. Eine Frau wurde fotografiert, die ein Schild mit der Aufschrift “Tötet sie alle” hielt.

Ein jüdischer Reporter am Tatort bemerkte, dass es “mehr wie eine Feier des Mordes als alles andere” schien. Trotz der offensichtlichen Feindseligkeit und Aufregung, die bei der Kundgebung deutlich wurden, ist es nicht schwer, sich vorzustellen, wie die Reaktion gewesen wäre, wenn es sich um eine pro-palästinensische Kundgebung gehandelt hätte, die den Tod von Juden forderte. Die tiefe Kluft zwischen dem, was für Palästinenser zulässig ist, und dem, was für Israelis zulässig ist, sollte uns alle beunruhigen, denn die weit verbreitete Vorurteile der sozialen Medien, der Presse und vieler Regierungen drohen, uns von den Realitäten des israelisch-palästinensischen Konflikts zu blenden.