Deutliche Warnung vor China – Ganze Rede von US-Vizepräsident Pence (deutsch)

Die Rede von US-Vizepräsident Mike Pence zur Chinapolitik der USA in deutscher Übersetzung. Die Rede wurde am Hudson Institute, Washington D.C., gehalten und zum 4. Oktober 2018 auf der Webseite des Weißen Hauses veröffentlicht.

DER VIZEPRÄSIDENT: Danke, Ken, für diese Art der Vorstellung. An die Mitglieder des Kuratoriums, an Dr. Michael Pillsbury, an unsere hochkarätigen Gäste und an Sie alle, die Ihrer Mission an diesem Ort treu bleiben und „auf unkonventionelle Weise an die Zukunft denken“ – es ist eine Ehre, wieder am Hudson Institute zu sein.

Seit mehr als einem halben Jahrhundert widmet sich dieses Institut der „Förderung von globaler Sicherheit, Wohlstand und Freiheit“. Und während sich Hudsons Heimatstädte im Laufe der Jahre verändert haben, ist eines konstant geblieben: Sie haben immer diese lebenswichtige Wahrheit vorangetrieben, dass die amerikanische Führung den Weg erhellt.

Und heute, wo wir gerade von Führung sprechen, lassen Sie mich damit beginnen, Grüße von einem großen Verfechter der amerikanischen Führung im In- und Ausland zu bringen – ich grüße vom 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, Präsident Donald Trump. (Applaus.)

Seit Beginn dieser Amtszeit hat Präsident Trump unsere Beziehungen zu China und Präsident Xi zu einer Priorität erklärt. Am 6. April letzten Jahres begrüßte Präsident Trump Präsident Xi in Mar-a-Lago. Am 8. November letzten Jahres reiste Präsident Trump nach Peking, wo ihn Chinas Führer herzlich begrüßte.

Im Laufe der letzten zwei Jahre hat unser Präsident eine starke persönliche Beziehung zum Präsidenten der Volksrepublik China aufgebaut, und sie……