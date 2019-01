A Star is born, .

“Ich bin ein Kind der israelischen Besatzung”

Foto: COSTAS BALTAS/ REUTERS

Tamimi, die nach acht Monaten im israelischen Gefängnis wegen des Schlagens eines IDF-Soldaten zum Status einer palästinensischen Ikone erhoben wurde, schreibt: “Ich bin kein normaler Teenager. Ich wurde zum Symbol der Besetzung. Das Leben hinter Gittern war sehr hart.

Der palästinensische Teenager Ahed Tamimi, der von Israel für acht Monate inhaftiert wurde, nachdem sie einen israelischen Armeesoldaten geschlagen hatte, schrieb einen speziellen Brief für das Vogue-Magazin, in dem sie die Härten des Aufwachsens im Westjordanland unter israelischer Besatzung ansprach.

In dem Brief, der in der Oktoberausgabe 2018 der Vogue Arabia abgedruckt wurde, erzählte der 17-jährige Teenager die Geschichte ihrer umstrittenen Verhaftung, die sie zum palästinensischen Symbol weltweit gemacht hat.

“Ich bin das Kind der israelischen Besatzung. Es war schon immer da. Meine erste wirkliche Erinnerung ist die Verhaftung meines Vaters im Jahr 2004 und der Besuch im Gefängnis”, schrieb Tamimi.

“Damals war ich drei Jahre alt”, verriet sie. “Letztes Jahr, als ich 16 Jahre alt war, wurde ich auch verhaftet, während einer nächtlichen Razzia, weil ich einen Soldaten geschlagen hatte, der in unserem Hof stand. Ich wurde zu acht Monaten in einem israelischen Gefängnis verurteilt”, schrieb Tamimi und beschrieb den Vorfall, der vor der Kamera festgehalten wurde und viral ging.

Tamimi fügte hinzu, dass sie, während ihr ganzes junges Leben im Schatten der Besatzung und der politischen Versuche ihrer Familie, sich ihr zu widersetzen, verbracht hat, dennoch “eine normale 17-Jährige” sein möchte.

“Ich mag Kleidung, ich mag Make-up. Ich stehe morgens auf, überprüfe mein Instagram, frühstücke und wandere in den Hügeln rund um das Dorf[Nabi Saleh]”, sagte sie über ihren Alltag.

Foto:RANEEN SAWAFTA/ REUTERS

Aber trotz ihrer Bemühungen, ein normales Leben zu führen, “bin ich kein normaler Teenager”, bestätigte Tamimi in ihrem Brief. “Meine beiden Eltern waren im Gefängnis, so wie ich, und jetzt ist auch mein ältester Bruder, Waed, inhaftiert.”

Die Palästinenser, die von ihrer Führung gescheitert sind, hoffen auf Tausende weitere Ahed Tamimis.

Tamimi gab zu, dass sie, wenn sie in einem anderen Land leben würde und nicht das Gefühl hätte, dass sie ihr Leben dem Kampf gegen die israelische Besatzung widmen müsste, Sport treiben würde. “Ich wollte Fußballspieler werden, aber ich spiele nicht, weil ich keine Zeit habe. Stattdessen war ich seit meiner Kindheit an Demonstrationen und Konfrontationen mit der israelischen Armee beteiligt.”

Tamimi, die oft als Aushängeschild des Widerstands gegen die Besatzung aufgrund ihrer Teilnahme an Protesten seit frühester Kindheit beschrieben wurde, schrieb, dass sie zwar die Kritik am palästinensischen Aktivismus verstand, aber “warum nicht die Armee kritisieren, die sich vor Kindern stellt”? Die Leute sollten uns nicht beschuldigen es ist falsch.”

Über ihre Gefangenschaft schrieb Tamimi: “Das Leben hinter Gittern war sehr hart….. Zusammen mit den anderen Mädchen versuchte ich, Lerngruppen zu bilden, aber die Gefängnisverwaltung ermutigte dies nicht und brach die Klasse ab. Stattdessen lesen wir Bücher, und ich habe es geschafft, meine Abschlussprüfung im Gefängnis zu bestehen. Nur meine unmittelbare Familie durfte mich besuchen, und das war alle zwei Monate auf 45 Minuten durch eine Glasbarriere begrenzt.”

Tamimi nutzte die Plattform, um die Leser daran zu erinnern, dass es in israelischen Gefängnissen andere Kinder gab, deren Geschichten niemand kennt, während sie eine bekannte, inhaftierte Person war.

Tamimi gab zu, dass sie “ein Symbol der Besatzung wurde” und “eine Sprecherin für die palästinensische Sache” und sagte, dass das Gewicht der Verantwortung nicht leicht zu tragen sei.

“Ich bin für die nächsten fünf Jahre auf Bewährung verurteilt; wenn ich etwas sage, was sie nicht mögen, kann ich für weitere acht Monate inhaftiert werden. Ich muss vorsichtig sein”, fügte Tamimi hinzu.

“Die Leute fragen oft, wo ich meine Stärke und meinen Mut finde, der Besetzung standzuhalten, aber ich erlebe eine Situation, die mich zwingt, stark zu sein”, schrieb Tamimi über das, was sie inspirierte, weiterhin gegen Israel zu protestieren. Sie würdigte auch ihre Eltern, die sie schrieb, “remain my biggest inspiration”.

Der palästinensische Jugendliche beklagte die Stagnation, die sie im Kampf gegen die Besatzung empfand. “Ich sehe keine Anzeichen einer Besserung. Im Gegenteil – die Siedlungen werden weiter wachsen und es wird noch mehr Kontrollpunkte geben, das sehe ich in drei Jahren im Westjordanland. Dennoch streben wir immer noch danach, dass wir eines Tages in einem freien Palästina leben werden. Zwei Staaten werden sich nie durchsetzen.”

Aber trotzdem erzählte Tamimi auch einige Träume und Hoffnungen für ihre persönliche Zukunft. “Jetzt, da ich die High School abgeschlossen habe, möchte ich Jura studieren, obwohl ich nicht weiß, wo. Ich habe den Traum, in fünf Jahren international zu arbeiten, mich auf hoher Ebene für Palästina einzusetzen und vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag zu sprechen.”

Tamimi dachte auch darüber nach, wie ihr Leben aussehen würde, “wenn es keinen Beruf gäbe”.

Der Teenager schrieb, dass, wenn sie dieses alternative Leben haben könnte, sie nach Acre ziehen würde, “am Meer leben und schwimmen gehen”. Ich war nur einmal da – auch wenn das Wasser nur 30 km von meinem Haus entfernt ist.”

Tamimi war in den letzten Wochen mit ihrer Familie im Ausland. Bei einem Besuch in Spanien wurde sie vom Real Madrid Fußballverein geehrt und erhielt ein personalisiertes Trikot. Sie besuchte auch Tunesien, wo sie ein Treffen mit dem tunesischen Präsidenten abhielt.