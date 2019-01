Verschwörungstheorien: Wahl verloren? Schuld sind immer Russland oder China!

Jetzt also China! Es wird in den USA langsam Mode, mysteriöse ausländische für eigene Wahlniederlagen verantwortlich zu machen. Schuld sind immer die Anderen, man selbst macht natürlich alles richtig.

Diese neue Masche haben die Demokraten 2016 erfunden, als klar wurde, dass die Präsidentschaftswahl von Clinton eng werden könnte. Da wurde die angebliche Wahleinmischung Russlands erfunden. Ich sage ganz bewusst erfunden, weil es dafür bis heute keinerlei Beweise gibt und sie just in dem Moment in die Schlagzeilen geriet, als man von einem handfesten Skandal bei den Demokraten…..

….passend dazu…..

Ohne Beweise: Pence wirft China Wahleinmischung vor

Zusätzlich zu einer Flut von Vorwürfen hinsichtlich der zunehmenden Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und China behauptete Vizepräsident Mike Pence am Freitag, dass die russische Einmischung in die Wahlen 2016 “verblasst im Vergleich” zu den chinesischen Einmischungen in die bevorstehende Halbzeitwahl.

Das folgt auf Behauptungen von Präsident Trump, dass China sich im Interesse der Demokraten einmischt, und Pences Ausführungen, in denen er argumentierte, dass China Trump ersetzt wünscht, kamen ohne Beweis, der diese Behauptungen unterstützt.

Tatsächlich sagte die Ministerin für Heimatlandsicherheit der Trump Administration Kirstjen Nielsen, dass China zwar über die “Fähigkeit” verfügt, die US-Wahlen zu beeinflussen, dass es jedoch “keine Anzeichen” für einen Versuch gibt, die US-Wahlinfrastruktur zu stören.

Trump argumentierte, dass die chinesische Einmischung stattfinden muss, “weil ich der erste Präsident bin, der China jemals im Handel herausgefordert hat”. Pence bot nichts konkreteres als das, sondern schimpfte über Chinas “bösartige Bemühungen”, Trump zu untergraben.

Der Handelskrieg treibt die Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und China stark an, und die Trump-Administration hat China mehrmals die Schuld gegeben, dass die Dinge in den letzten Monaten nicht ihren Lauf genommen haben, einschließlich der Verlangsamung der Fortschritte mit Nordkorea. Es gab keine Beweise für irgendetwas davon, aber die Annahme scheint zu sein, dass China etwas zur Vergeltung unternehmen würde. Antikrieg: