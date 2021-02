2007 erzählte die New York Times die Geschichte einer PCR-Epidemie, die keine war

Im Jahr 2007 dokumentierte die New York Times die Geschichte einer “Epidemie”, die das medizinische Personal in einem US-Krankenhaus in Angst und Schrecken versetzte und auf der Grundlage von Diagnosen mit dem umstrittenen PCR-Test definiert wurde.

Etwa acht Monate später waren die Mitarbeiter des Gesundheitswesens fassungslos, als sie eine E-Mail von der Krankenhausverwaltung erhielten, in der ihnen mitgeteilt wurde, dass es sich um einen Fehlalarm handelte.

Mit dem endgültigen Test, bei dem Bordetella pertussis- Bakterien im Labor kultiviert wurden, wurde kein einziger Fall von Keuchhusten bestätigt. Stattdessen scheinen die Beschäftigten im Gesundheitswesen wahrscheinlich von normalen Atemwegserkrankungen wie Erkältungen betroffen zu sein.

Dr. Cathy A. Petti, eine Spezialistin für Infektionskrankheiten an der Universität von Utah, sagte, die Geschichte habe sie mit einer sehr klaren Lektion zurückgelassen:

“Die Botschaft ist, dass alle Labore anfällig für falsch-positive Ergebnisse sind”, sagte Dr. Petti.

“Kein Testergebnis ist absolut und das ist bei einem PCR-basierten Testergebnis noch wichtiger.”

Die Frage ist: Warum haben die Mainstream-Medien nicht vor der Ungenauigkeit der PCR-Tests während der angeblichen Covid-19-Pandemie gewarnt, von der viele Experten sagen, dass es sich um eine falsch positive Pandemie handelt?

Faith in Quick Test Leads to Epidemic That Wasn’t