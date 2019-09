Wie Bolton – nur netter

Der neue Sicherheitsberater der US-Regierung Robert O’Brien steht für außenpolitische Kontinuität

Tom Brenner/REUTERS

US-Präsident Donald Trump hat einen neuen Nationalen Sicherheitsberater. Der 53jährige Robert O’Brien ist der Vierte auf diesem Posten, seit Trump im Januar 2017 ins Weiße Haus einzog. Einiges spricht für die Behauptung US-amerikanischer Medien, dass es sich dabei um einen historischen Rekord handelt.

Der Posten war vakant geworden, nachdem O’Briens Vorgänger John Bolton am 9. September vom Präsidenten erfahren hatte, dass »seine Dienste nicht länger benötigt« würden. In den folgenden Tagen klagte Trump öffentlich, dass Bolton oft anderer Meinung gewesen sei als er selbst und außerdem mit kaum jemand zurechtgekommen sei. Der Gefeuerte seinerseits machte Presseberichten zufolge seinem Herzen am Mittwoch während einer geschlossenen Veranstaltung in New York Luft. Vor allem an Trumps Verhalten gegenüber dem Iran, Nordkorea…..