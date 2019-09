Russische Politiker im TV: Erdogan sagte mir, dass die Türkei die NATO verlassen werde

Wladimir Schirinowski ist einer der vom Westen meist gehassten russischer Politiker da er einer der wenigen ist der sich bei seinen kritischen Äußerungen gegenüber dem Westen nicht zurück hält.

Im Zusammenhang mit dem folgenden Interview ist es interessant festzustellen, dass Schirinowski sich am Institut für Orientalistik der Moskauer Staatlichen Universität auf türkische Sprache und Literatur spezialisiert hat.

– Herr Schirinowski, vor einem Jahr sagten sie, dass die Türkei die NATO verlassen würde, und wir müssten sie zur SCO einladen. Es scheint, dass Sie recht haben.

Wladimir Wolfowitsch Schirinowski:

Das habe ich eigentlich schon vor vielen Jahren vorgeschlagen. Aber unsere Zusammenarbeit hat sich in den letzten drei Jahren nach dem Konflikt in Syrien verbessert. Unsere Zusammenarbeit ist für beide Seiten sind von Vorteil. Die Zusammenarbeit hat eine lange Tradition. Als Kemal Atatürk ins Büro kam, haben wir geholfen, einen Vertrag unterzeichnet, Waffen geliefert, damals, vor 100 Jahren, Geld, Gold gegeben. Unsere Offiziere waren dort. Die Zusammenarbeit begann also schon vor langer Zeit.

Ich traf mich mit Präsident Gül. Und ich traf mich zweimal mit Präsident Erdogan und führte ein persönliches Gespräch mit ihm. Und er sagte mir, dass die Türkei die NATO verlassen könne und dass er dafür bereit sei. Das wäre ein schrecklicher Schlag für die NATO, da die Türkei die Südflanke der NATO geschützt hat. Ohne Türkei…..

– Herr Schirinowski, ich unterbreche Sie ungern, aber hat er das wirklich gesagt? Dass die Türkei bereit ist, die NATO zu verlassen?

– Ja.

– Erdogan?

– Er empfing mich, es war ein persönliches Gespräch. Er hat einen prächtigen neuen Palast, lebt wie ein Sultan. Dann wurde ich nach seiner letzten Wiederwahl zu seiner Einweihung eingeladen. Also, das hat er mir persönlich gesagt. Eigentlich konnte ich sein Türkisch verstehen, aber wir hatten einen Dolmetscher. Er wollte nicht nur die NATO in Kürze verlassen, sondern auch dem SCO beitreten. Ich bin sicher, dass….

– Herr Schirinowski, enthüllen Sie jetzt nicht ein Staatsgeheimnis?

– Es ist kein Geheimnis. Die Türkei wartet seit über 30 Jahren auf die Aufnahme in die EU. Sie wollte der EU beitreten. Aber es ihnen nicht erlaubt. Jedes Mal stellt die EU neue Anforderungen, obwohl die Türkei eines der ersten Länder war, die der NATO beigetreten sind. Sie brauchen türkische Soldaten, als Schutzschild. Aber, wie das Sprichwort sagt…..

– Sie brauchen Incirlik! (Militär-Basis)

– Und es gibt auch eine Radarstation.

– Ja. Es geht also nicht nur darum, die NATO zu verlassen. Es geht auch um die Nutzung der besten Flugplätze der Türkei. Jetzt sind auf Incirlik die NATO- und amerikanischen Flugzeugen und Instruktoren stationiert. Aber die Türkei kann das Abkommen kündigen. Wir werden den mächtigsten Flugplatz im Mittleren Osten bekommen. So können wir eine sehr starke Verteidigungskooperation entwickeln. Erdogan ist daran interessiert, er will die S-400 oder die S-500 produzieren. Wir liefern Panzer und Flugzeuge.

Er ist bereit, den Rubel als Zahlungsmittel an zuerkennen. Der Rubel könnte sich im türkischen Umlauf befinden, ebenso wie die Lira.

– Mir-Karten (russische Bankkarten) werden in der Türkei akzeptiert.

– Ja, sind sie. Die Türkei ist bereit, unsere Bürger mit russischen Pässen zu empfangen. In Zukunft können die Beziehungen zwischen Russland und der Türkei besser sein als die Beziehungen zwischen Russland und Weißrussland, die Beziehungen zwischen Russland und Georgien, die Beziehungen zwischen Russland und Kirgisistan und viele andere.

– Vielleicht haben wir einfach gute Beziehungen zu allen?

– Ich danke Ihnen vielmals! Ich frage mich, wie wir es geschafft haben, die Amerikaner zu überlisten.

Das war Herr Schirinowski.

– Musik in meinen Ohren!

Das Video in russisch mit englischen Untertiteln