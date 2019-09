Energiesicherheit in der EU: Verhandlungen über Gastransit mit der Ukraine bisher ergebnislos

Wenn in den Medien über Erdgas berichtet wird, geht es meistens um Nord-Stream 2 oder um US-Flüssiggas. Was die Medien dabei außen vor lassen, ist die Frage der generellen Versorgung der EU-Staaten mit Erdgas, die 2020 in Gefahr geraten kann. Daher will ich über den Stand der Gasversorgung der EU berichten.

In den vergangen 15 Jahren gab es immer wieder Probleme mit der Gasversorgung der EU, weil die Ukraine den Gastransit als Druckmittel eingesetzt hat. Es war nicht etwa Russland, das sein Gas je verkaufen möchte, sondern die Ukraine, die bessere Bedingungen für sich selbst herausschlagen wollte, was einige Male sogar zu vorübergehenden….