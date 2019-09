Dies und Das – Ein Experte und seltsame Operetten

Diese Woche gibt’s zur Einleitung gleich zwei Witze. Der erste ist joe biden, Ex-Vize-Präsident (unter dem kenianer), der *selbst*, übrigens vor dem council of foreign relations (cfr), damit *prahlte*, porkoschenko genötigt, ja tatsächlich erpresst zu haben, den General-Staatsanwalt, der – aus gutem Grund – indirekt gegen bidens Abzocker-Sohn ermittelte, binnen weniger Stunden fristlos zu feuern oder aber eine dringend gebrauchte Milliarden Unterstützung nicht zu bekommen. Der zweite Teil des Witzes ist, dass es nun einen neuen Skandal in idiotistan gibt, weil trump in einem Telefongespräch angeblich Druck auf zelenski gemacht hat, diesbezügliche Informationen (zu bidens Missetaten) herauszurücken. Interessant, dass ich nirgendwo in den usppa einen sinnreichen Kommentar dazu höre (nur reichlich dummes Geplapper). Wir kommen gleich noch darauf zurück.

Der zweite Witz ist der Angriff auf die sau arabische Öl-Anlage, genauer Folgendes: Wieviele „total überlegene superiority“ ami Luft-Abwehr Systeme haben die sau araber von den amis? *Über 80*! Ganz sau arabien ist sozusagen zugeschissen mit diesen ami Systemen, die *offensichtlich* unbrauchbarer Müll sind. Auch hierauf kommen wir noch zurück.

Zuerst nochmal und etwas weniger debil und oberflächlich als in den medien in idiotistan und seinen Vasallen-Staaten zur biden Geschichte.

Die Geschichte riecht schon gleich am Anfang, denn es würde gar kein…..